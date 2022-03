Bon plan Galaxy Tab A8 : la tablette Samsung passe sous les 200 €

Belle affaire à saisir sur la Galaxy Tab A8 chez Cdiscount ! La dernière tablette de Samsung disponible dans son modèle 32 Go passe sous les 200 euros grâce à une offre de remboursement. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Moins de deux mois après sa sortie en France, la Galaxy Tab A8 fait l'objet d'un deal intéressant sur le site Cdiscount. Actuellement, la tablette tactile de la marque Samsung proposée dans sa version 32 Go est vendue par le site e-commerce français à 199,99 euros au lieu de 229,99 euros. Pour obtenir la réduction de 30 euros, il faudra remplir un dossier lié à une offre de remboursement qui est valable jusqu'au 15 avril 2022 (voir conditions).

Concernant ses principales caractéristiques, la Samsung Galaxy Tab A8 associée au bon plan Cdiscount embarque un écran tactile de 10,5 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 pixels, une mémoire vive de 3 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go (extensible jusqu'à 1 To grâce à une carte microSD non fournie), un processeur Unisoc Tiger T618, une batterie de 7040 mAh et le système d'exploitation mobile Android 11 avec une surcouche One UI 3.1. Pour la partie photo, on retrouve un capteur frontal de 5 MP et un capteur arrière de 8 MP. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article consacré au test de la Samsung Galaxy Tab A8.