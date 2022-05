Realme 9i : la version 128 Go du smartphone est à un très bon prix

Profitez du Deal du jour de la part du site AliExpress pour vous procurer le Realme 9i à un très bon prix. Au cours d'une vente flash, la version 128 Go du smartphone est à seulement 155 euros grâce, entre autres, à un code promotionnel.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée très limitée que la plateforme AliExpress vous donne l'opportunité d'avoir le Realme 9i à prix réduit.

Proposé en temps normal à 189 euros, le modèle 128 Go du smartphone disponible dans un coloris noir voit son tarif diminuer à 155 euros. La réduction de 34 euros se fait de cette façon : une première remise de 14 euros avec un coupon à obtenir sur la fiche produit et une deuxième remise de 20 euros avec le code SDFRY103 à saisir au cours de l'étape de la commande. Attention, la vente flash prend fin ce vendredi 20 mai 2022 à 8h59 précises.

Au niveau de ses spécifications, le Realme 9i associé à l'offre AliExpress est équipé d'un écran Full HD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il embarque aussi un processeur Snapdragon 680, une mémoire vive de 4 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, le système d'exploitation realme UI basé sur Android et une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide de 33W. À propos de l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 50 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.