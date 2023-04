Ce PC portable Gaming HP 16″ avec une RTX 4060 est à prix canon !

C'est certainement l'une des bonnes affaires du moment sur le site Cdiscount ! Actuellement, le site e-commerce français propose une réduction de 140 euros sur l'achat d'un PC portable Gaming HP 16″ avec une RTX 4060.

Cdiscount vous donne rendez-vous sur son site en ligne pour bénéficier de 140 euros de remise immédiate sur un très bon PC portable gaming.

Au cours d'une offre à durée indéterminée, le HP Victus 16-r0024nf est vendu au prix de 999,99 euros au lieu de 1139,99 euros. Pour information, le laptop est éligible à la livraison gratuite en point relais et est dépourvu de système d'exploitation.

Disponible dans un coloris argent mica, le HP Victus est un PC portable équipé d'un écran de 16 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, une luminosité de 250 cd/m² et une fréquence de 144 Hz. L'appareil est aussi doté d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'un clavier AZERTY, d'un pavé numérique, d'une batterie de 70 Wh, d'un processeur Intel Core i5-13500H et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060. Pour la connectique, on retrouve notamment un port Ethernet RJ-45, trois ports USB Type-A, un port USB Type-C, une prise combinée casque/microphone et un port HDMI 2.1.