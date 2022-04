OnePlus Nord 2 (256 Go) : le smartphone 5G est à 399 € avec des écouteurs

Le OnePlus Nord 2 est à l'honneur dans ce nouveau bon plan associé au monde des smartphones 5G. Actuellement, la version 256 Go du téléphone est proposée sur le site de la Fnac à 399 euros grâce à une réduction de 30%. Et en bonus, une paire d'écouteurs est fournie avec le smartphone.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le POCO X4 Pro chez Amazon, c'est au tour d'un autre smartphone compatible 5G de faire l'objet d'un deal intéressant.

En ce moment, l'enseigne Fnac propose à ses clients le OnePlus Nord 2 au prix de 399 euros au lieu de 569 euros ; soit une remise immédiate de 170 euros de la part de la part du site e-commerce français. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le modèle 256 Go du téléphone et le produit est fourni avec une paire d'écouteurs Buds Z de la marque chinoise.

À propos des points forts du OnePlus Nord 2, le smartphone associé au bon plan Fnac est équipé d’un écran AMOLED de 6,44 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un processeur MediaTek Dimensity 1200 AI, d'une capacité de stockage de 256 Go, d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 11 avec une interface utilisateur OxygenOS. Pour la photo, le téléphone embarque un triple capteur arrière de 50 MP + 8 MP + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article consacré au test du OnePlus Nord 2.