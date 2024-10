Google Maps vous aide à chercher une place de stationnement, puis à la retrouver facilement

Google Maps se dote d'un nouvel éventail de fonctionnalités. La navigation s'améliore, tout comme Immersive View. L'IA Gemini est intégrée pour vous aider à choisir des itinéraires et des lieux où se rendre.

Google annonce de nombreuses nouveautés pour son application Maps. En voiture, quand vous arrivez proche de votre destination, elle affichera désormais les parkings à proximité pour que vous trouviez plus facilement où stationner. Maps donnera aussi la possibilité d'enregistrer la localisation de votre place de parking, pour que vous puissiez rapidement la retrouver par la suite. Et une fois que vous êtes garé, Maps pourra vous guider vers la sortie du parking avec l'aide de Street View ou de la navigation piétonne en réalité augmentée.

Google Maps va aussi commencer à afficher clairement les voies, les passages piétons et les panneaux de signalisation sur la carte, afin de permettre aux conducteurs d'anticiper leur conduite. Une navigation améliorée vous indiquera, par le biais d'une ligne bleue dans les marquages au sol, sur quelle voie vous devez vous trouver, dans le but d'éviter de vous rabattre au dernier moment.

De nouvelles options de navigation pour une conduite plus confortable et des trajets plus pertinents

La mise à jour permet également de planifier des trajets touristiques. Il suffit de lancer un itinéraire en renseignant le point de départ et le point d'arrivée, puis d'appuyer sur “ajouter des étapes”. Les principaux points de repère, attractions, sites pittoresques et options de restauration qui se trouvent sur la route vous sont alors indiqués pour que vous puissiez programmer des arrêts en chemin. L'application va en outre mieux prendre en compte les perturbations météorologiques sur votre itinéraire, indiquant les routes inondées, non déneigées et à faible visibilité.

La possibilité de découvrir des lieux le long de votre itinéraire, de voir et de signaler les perturbations météorologiques, ainsi que le guidage à l'arrivée seront déployés la première semaine de novembre dans le monde entier, fait savoir Google, aussi bien sur Android que sur iOS. La navigation améliorée sera quant à elle rendue disponible un peu plus tard au mois de novembre et prendra en charge plus de 30 métropoles au lancement, avec de nouvelles villes à venir plus tard.

Google Maps étend par ailleurs Immersive View à de nouvelles villes, pour atteindre un total de 150. Bruxelles, Kyoto et Francfort font partie des nouvelles venues. Cette fonction permet de s'immerger dans des lieux importants (stades, parcs, monuments, rues, et bientôt les campus universitaires) afin de l'apprivoiser avant de s'y rendre et de ne pas s'y sentir trop perdu. L'app affiche même les prévisions de conditions météorologiques et de circulation pour le jour et l'heure auxquels vous prévoyez de vous y rendre. Immersive View va aussi intégrer des indications de stationnement. Toutes ces améliorations sont disponibles à partir de cette semaine sur Android et iOS.

Gemini vous mâche le travail directement dans Google Maps

Google a d'autres atouts dans sa manche pour Maps que la simple amélioration de la navigation. Il fallait s'y attendre, l'application s'apprête à recevoir de nouvelles fonctions liées à l'IA. L'assistant Gemini s'invite en effet dans Google Maps, avec des recommandations de lieux à visiter et d'activités à faire dans sa besace.

Vous pouvez par exemple demander à Gemini dans Maps des idées “de choses à faire entre amis le soir”, explique Google. Des suggestions de bars, restaurants ou lieux pour écouter de la musique en live vous seront alors soumises. Gemini va aussi résumer les avis de chaque établissement pour que vous n'ayez pas à lire vous-même des dizaines de commentaires d'autres clients avant de vous forger une opinion sur l'endroit. Vous pouvez aussi poser une question à Maps sur un établissement, à propos du menu, s'il dispose d'une terrasse, s'il s'agit d'un lieu calme, qui vous répondra en se basant sur les informations dont il dispose.

Comme toujours avec les nouvelles technologies d'IA, il va falloir se montrer un peu patient pour les voir débarquer en France. Dans un premier temps, elles seront déployées en anglais et aux États-Unis uniquement, sur Android et iOS. Nous devrions pouvoir en profiter dans quelques mois. Google précise que “des expériences similaires [vont arriver] dans les mois à venir dans la recherche Google, notamment des résumés d'avis générés par l'IA et la possibilité de poser des questions détaillées sur les lieux”.