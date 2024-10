Android Auto ne fonctionne plus sur les vieux smartphones

Si vous êtes équipé d'un vieux smartphone, vous allez peut-être perdre l'accès à Android Auto. La version Android 9 minimum est requise pour utiliser la plateforme.

En juillet dernier, Google changeait dans ses conditions d'utilisation pour Android Auto les prérequis pour utiliser la plateforme. Il était alors précisé qu'il était désormais nécessaire d'être équipé d'un smartphone sous version Android 9 ou supérieure pour y accéder. Les smartphones n'étant plus compatibles se voient affichés un message indiquant que leur appareil n'est plus pris en charge.

Quelques mois plus tard, il semble que Google ait commencé à appliquer cette nouvelle politique. Le média 9ToGoogle a repéré sur Reddit le témoignage d'un utilisateur, qui ne peut subitement plus utiliser Android Auto avec son LG V30. Ce modèle de smartphone est sorti sous Android 7 et a reçu des mises à jour vers Android 8 et Android 9, mais cet utilisateur n'a jamais souhaité mettre à niveau son appareil vers Android 9, préférant rester sur Android 8. Il n'aura plus d'autre choix que d'installer la mise à jour vers Android 9 s'il veut continuer à utiliser Android Auto avec son LG V30.

Android 9 minimum est requis pour utiliser Android Auto

Android 9 avait justement apporté une meilleure expérience avec Android Auto que les versions précédentes du système d'exploitation mobile. La plateforme était en effet intégrée nativement au système, permettant de faciliter un peu les interactions avec l'ancien Android Auto, qui agissait jusque-là comme une application tierce.

Google ne communique plus régulièrement les données de la fragmentation d'Android. Les derniers chiffres disponibles datent de mai 2024 et indiquaient qu'encore 5,8 % des smartphones tournaient sous Android 8 Oreo, 2 % sous Android 7 Nougat et 1,4 % sous Android 6 Marshmallow. Si l'on cumule, on arrive tout de même à presque 10 % du parc qui embarque encore une version inférieure à Android 9. Rappelons que toutes ces versions ne reçoivent plus de patchs de sécurité depuis belle lurette.

Au rayon des bonnes nouvelles pour les utilisateurs d'Android Auto, de nouvelles fonctions ont été déployées pour les propriétaires d'un véhicule électrique. L'application supporte dorénavant sur certains modèles l'affichage du niveau de batterie estimé à l'arrivée et l'affichage des stations équipées de superchargeurs Tesla.

Source : 9To5Google