79,90 €, c’est le prix de la montre connectée Amazfit T-Rex

À la recherche d'une montre connectée à moins de 80 euros ? Chez Amazon, le modèle T-Rex de l'objet connecté de la marque Amazfit est proposé à exactement 79,90 euros grâce à une réduction de 33% de la part du site e-commerce.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est à l'occasion d'une vente flash à durée indéterminée qu'Amazon effectue une réduction de 33% sur l'achat d'une montre connectée de la marque Amazfit. Durant cette vente flash, le site e-commerce donne la possibilité à ses clients d'avoir l'Amazfit T-Rex au prix de 79,90 euros au lieu de 118,94 euros. Pour information, l'offre concerne trois coloris de la montre connectée et la remise de 33% est effectuée automatiquement par le géant du commerce en ligne. De plus, l'objet connecté bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Compatible avec les smartphones tournant sous iOS et Android, la T-Rex d'Amazfit est une montre connectée qui est équipée d'un écran couleur AMOLED de 1,3 pouce avec une résolution de 360 x 360 pixels et d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 20 jours suivant son utilisation. D'un poids de 300 grammes, l'objet connecté dispose de 14 modes sportifs professionnels intégrés tels que la course, la marche, le vélo, le tapis de course, l'escalade, la natation, le ski ou bien encore le triathlon.

Résistant au froid et à la chaleur, l'accessoire peut effectuer une surveillance de la fréquence cardiaque de haute précision 24h/24 et offre une variété d'outils pratiques comme les prévisions météorologiques, les rappels de rendez-vous, les appels et les notifications d'applications.