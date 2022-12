Manette Xbox : le modèle Elite Series 2 Core est à un bon prix pour Noël

Vous êtes à la recherche d'une manette Xbox Series à un bon prix ? Pour Noël, l'enseigne Leclerc propose le modèle Elite Series 2 Core à moins de 103 euros. Une offre intéressante qui tombe à pic pour les fêtes de fin d'année !

Dernière ligne droite pour les achats de Noël avant le coup d'envoi des fêtes de fin d'année ! À cette occasion, Leclerc vous permet d'acquérir une manette Xbox (compatible Xbox Series) à un prix intéressant.

En effet, la manette Xbox Elite Series 2 Core disponible dans un coloris blanc est vendue par le site e-commerce de l'enseigne de la grande distribution au tarif de 102,69 euros au lieu de 129,99 euros ; soit 27 euros moins cher par rapport au prix constaté sur le site Microsoft.

Lancée à la rentrée 2022, la Xbox Elite Series 2 Core blanche dispose de joysticks à tension réglable, d'une poignée caoutchoutée enveloppante et de gâchettes ultra-sensibles. Le joueur peut enregistrer jusqu’à 3 profils personnalisés sur la manette et passe de l’un à l’autre à la volée. L'accessoire embarque une autonomie maximale de 40 heures grâce à sa batterie rechargeable et ses composants raffinés conçus pour durer. Enfin, il est possible d'utiliser la technologie sans fil Xbox, le Bluetooth ou le câble USB-C fourni pour jouer sur console, PC et mobile.