Bon plan : le PC Gamer HP Victus avec Nvidia GeForce RTX 3060 à 799€ chez Rue du Commerce

Les bonnes affaires continuent pendant les soldes. En ce moment, Rue du Commerce propose le PC gamer HP Victus de 16 pouces à 799,99€ au lieu de 1099,99€. Si cherchez un PC portable avec une bonne configuration, c’est le moment de craquer !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Durant les soldes, le célèbre site e-commerce français Rue du Commerce vous propose une offre irrésistible. Le PC gamer HP Victus 16-d0417nf dans sa version Bleu Performance est ainsi vendu au prix de 799,99 euros au lieu de 1099,99 euros, ce qui fait une remise immédiate de 300 euros. Une belle affaire à ne pas manquer pour un PC portable avec cette configuration.

Le HP Victus est un PC portable polyvalent, destiné aussi bien aux gamers qu’aux créatifs. Il est doté d’un clavier rétroéclairé, d’un port USB-C et d’un écran traité antireflet de 16 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels. Sa dalle offre un taux de rafraîchissement de 144Hz, ce qui vous permet d’avoir une bonne rapidité d’affichage.

Avec sa mémoire vive de 8 Go, son processeur Hexa Core de 11e génération Intel Core i5-11400H et son espace de stockage de 512 Go en SSD, c’est un PC gamer performant et fluide. Les traitements multimédias sont accélérés et la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 équipée de la technologie Ray Tracing permet d’avoir un rendu graphique amélioré, à la fois réaliste et immersif.

Sa batterie vous offre une autonomie capable d’atteindre les 7h en lecture vidéo et les 5h en usage mixte.

À lire également :