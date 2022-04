Mario Kart Live Home Circuit : le jeu sur Switch est à 58,99 € chez Cdiscount

Avis à celles et ceux qui possèdent une Nintendo Switch et qui sont fans de l'univers Mario ! Sur le site Cdiscount, il est possible de se procurer le jeu vidéo Mario Kart Live Home Circuit à exactement 58,99 euros.

Pour ce nouveau bon plan consacré au monde des jeux vidéo, Cdiscount propose à ses clients d'acquérir Mario Kart Live Home Circuit sous les 59 euros.

Proposé dans sa version Mario ou Luigi, le jeu vidéo disponible seulement sur console Nintendo Switch est à exactement 58,99 euros par le site e-commerce français. Il s'agit plutôt d'un bon prix puisque le même jeu est vendu ailleurs 20 euros plus cher (en fonction de la version souhaitée du jeu).

Sorti au cours de l'automne 2020, Mario Kart Live Home Circuit invite le joueur à transformer son salon en un monde de lave où bananes et carapaces s’échangeraient au rythme des rugissements des moteurs du kart, lui aussi réel. Pour cela, le joueur dispose de portiques inclus dans le pack afin de délimiter le périmètre du circuit, de choisir les paramètres de la course et de contrôler son kart depuis sa console. Le kart réagit réellement aux objets qui parsèment le circuit. Pour voir à quoi ressemble le jeu, voici la bande-annonce.