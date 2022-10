Bon plan : Google Pixel 6a à seulement 299€ chez Orange

Alors que Google a annoncé la sortie prochaine du nouveau Pixel 7, le Pixel 6a, en vente depuis cet été est actuellement en promotion chez Orange. Habituellement affiché au prix de 459€, le smartphone chute à 299€ grâce au bonus reprise cumulé au 60€ de remise immédiate. Ne tardez pas, cette offre n’est valable que jusqu’au 19 octobre.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Lors de sa conférence Google I/O 2022 survenue en mai 2022, la firme de Mountain View avait annoncé la sortie du nouveau Google Pixel 6a. Ce smartphone milieu de gamme vient enrichir la famille des Pixel en affichant de très bonnes caractéristiques techniques pour un prix séduisant.

Le Pixel 6a est doté de la même puce Tensor que les Pixel 6 et 6 Pro, ce qui lui confère rapidité et fluidité. Son écran AMOLED de 6,1 pouces FHD+ (2400 x 1 080p) est doté d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Avec sa mémoire vive de 6 Go et sa capacité de stockage de 128 Go, le Google Pixel 6a dispose d’une batterie de 4410 mAh qui offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 24heures.

Avec un prix de lancement à 459€, le Pixel 6a avait déjà un excellent rapport qualité/prix. Orange va encore plus loin en proposant le smartphone à seulement 299€ avec cette offre exceptionnelle. Grâce aux 60€ de remise immédiate, le Pixel 6a passe à 399 €. En plus de cette promotion, le smartphone est éligible au bonus de reprise de 100 euros à condition de ramener votre ancien téléphone en boutique Orange.

Pour profiter de ce bon plan, vous devez choisir une livraison en Click & Collect, ce qui vous permettra de choisir la boutique où vous pourrez finaliser votre commande et profiter du bonus reprise.

