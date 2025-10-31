Bon plan Galaxy S25 Ultra : 250 € de remise immédiate chez Samsung, vite !

Le Galaxy S25 Ultra est en promo sur le site officiel de Samsung. La marque offre une belle réduction sur son smartphone haut de gamme pendant quelques jours. On vous dit comment profiter de cette offre.

Le Galaxy S25 Ultra fait l’objet d’une grosse réduction chez Samsung. Le smartphone le plus avancé du catalogue voit ainsi son prix chuter de 250 €. Pour profiter de cette offre, vous devez saisir le code promo MYPHONE au panier. Le smartphone passe ainsi de 1 472 € à 1 222 €. Toutes les capacités de stockage sont éligibles.

Le même code promo est valable sur d'autres modèles Galaxy, et notamment le Galaxy S25 (150 € de remise), les Z Flip 7/7FE (80 € de remise) pou encore sur le Galaxy Fold 7 (250 € de réduction).

Galaxy S25 Ultra : ce qui se fait de mieux chez Samsung

Le Galaxy S25 Ultra est LE modèle ultime du catalogue de la marque : le choix à faire si vous visez le meilleur de l'expérience Samsung. C'est un smartphone ultra-performant qui s'appuie sur la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite qui est épaulé par 12 ou 16 Go de mémoire vive.

Le S25 Ultra dispose d'un grand écran AMOLED Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces (3120 x 1440 px), avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. La partie photo repose sur quatre capteurs : un grand-angle de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et deux téléobjectifs. Le premier est un module périscope de 50 MP (zoom optique 5x). Le second, de 10 MP offre un zoom optique 3x.

Enfin, pour ce qui est de l'autonomie, le smartphonedispose d'une batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide à 45W. Le smartphone tourne sous OneUI 7x et est éligible à 7 ans de mises à jour. Vous pouvez lire notre test complet du Galaxy S25 Ultra pour tout savoir sur le smartphone.