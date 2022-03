Bon plan : forfait prépayé 40 Go à 9,99€ à vie sur le réseau Orange

Un forfait pas cher, simple, sans engagement, sans condition de durée et prépayé en plus ! L’offre est signée Lebara. Elle vous permet de souscrire un forfait illimité avec 40 Go d’internet pour 9,99€/30 jours, et sur l’excellent réseau mobile Orange de surcroît.

Libérez-vous de toutes les contraintes imposées par un forfait mobile classique ! Avec l’offre prépayée de Lebara, vous êtes le seul maître de votre forfait. Vous pouvez le renouveler quand vous le souhaitez, le recharger quand vous avez besoin de plus de data et le résilier sans frais à tout moment.

Bref, vous jouissez d’une liberté totale pour gérer votre forfait mobile. Et avec la promotion dont bénéficie actuellement le forfait 40 Go, vous avez l’occasion de payer votre offre à prix moins cher aussi longtemps que vous restiez abonné.

Forfait Lebara 40 Go à 9,99€/30 jours : un forfait illimité à prix cassé !



Leur simplicité constitue l’un des principaux atouts des forfaits mobiles Lebara. Mais il ne faut pas non plus oublier le fait qu’ils sont abordables. Il suffit de voir ce forfait 40 Go pour s’en apercevoir. Actuellement affiché à 9,99€/30 jours, il fait partie des forfaits les moins chers du moment si on tient compte du fait que le prix est garanti à vie.

À part le tarif, le contenu est aussi très intéressant. Outre les 40 Go de données mobiles fournies chaque mois, l’offre inclut également des appels et SMS illimités en France. Naturellement, le réseau est aussi de qualité sachant que Lebara s’appuie sur les antennes Orange. En ce moment, l’opérateur historique possède le meilleur réseau mobile français avec plus de 99 % du territoire couvert et un débit moyen plus que confortable puisqu’il est de 110 Mbit/s en 4G.

Pourquoi craquer pour ce forfait Lebara ?

Outre l’excellent rapport qualité/prix, le forfait 40 Go de Lebara séduit aussi pour sa simplicité et sa flexibilité.

L’opérateur vous demande le minimum pour souscrire à son offre. Aucune forme de contrat n’est exigée. Vous commandez votre carte SIM en ligne et vous la recevez 48 heures après.

Là encore, il n’y a pas besoin d’attendre. La carte SIM sera immédiatement fonctionnelle. Il suffit de l’insérer dans votre smartphone et vous pouvez tout de suite commencer à profiter de vos gigas et communications illimitées. Notons d’ailleurs que la carte SIM Lebara est gratuite, alors que vous devez la payer 5€ ou 10€ chez d’autres opérateurs. Plus encore, le MVNO vous offre 2 Go de data supplémentaires pendant un mois, pour votre première souscription.

Par ailleurs, le forfait Lebara ne fonctionne pas par prélèvement. Au moment de souscrire à l’offre, l’opérateur ne vous demandera d’ailleurs pas votre RIB. Vous payez votre forfait par carte de crédit ou via PayPal.

La recharge s’opère aussi de la même façon depuis le site de Lebara ou via l’application MyLebara. Sinon, il est également possible de recharger directement dans l’un des 10000 points de vente Lebara en France.

Parrainez un client et gagnez jusqu’à 50€ de bonus

Enfin, pour tous les abonnés qui souhaitent gagner de l’argent avec Lebara, l’opérateur propose un programme de parrainage permettant de recevoir jusqu’à 50€ de récompense pour chaque filleul parrainé.

Si vous êtes client et que vous êtes convaincu par les avantages du forfait Lebara, parlez-en à votre entourage et persuadez-les de souscrire un forfait Lebara afin de toucher les récompenses promises.

À retenir :

Forfait Lebara 40 Go à 9,99€/30 jours

Forfait prépayé, sans engagement et sans condition de durée

