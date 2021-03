Offrez-vous la Fibre à un bon prix avec la Bbox must de Bouygues Telecom

Si vous n'êtes plus satisfaits de votre abonnement Fibre actuel et que vous souhaitez changer d'opérateur, alors l'offre qui va suivre va probablement vous intéresser. Pendant une durée limitée, Bouygues Telecom vous permet de faire des économies en souscrivant à son offre Bbox must.

Jusqu'au dimanche 28 mars 2021, vous avez la possibilité de souscrire à un abonnement Internet à haute vitesse avec la Fibre pour 21,99€/mois pendant une durée d'un an par l'intermédiaire de l'offre Bbox must chez Bouygues Telecom. À l'issue des 12 mois, l’abonnement mensuel passera à 36,99 euros. Cette offre s'inscrit dans le cadre d'une réserve d’éligibilité technique et géographique ainsi que d'un raccordement effectif du domicile.

L'offre Fibre Bbox must de Bouygues Telecom contient un Internet haut débit avec une vitesse de téléchargement jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant et jusqu'à 400 Mbit/s en débit ascendant, et des appels illimités vers fixes et mobiles en France et vers fixes de plus de 110 pays. On retrouvera également une partie TV avec plus de 180 chaînes, un décodeur Bbox 4K et un enregistreur de 128 Go. Enfin, des frais de mise en service pour tout nouvel abonnement et des frais de résiliation sont respectivement appliqués à hauteur de 48 euros et de 59 euros.