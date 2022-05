La clé USB 3.1 Type-C à double connectique SanDisk Ultra 256 Go est à 35,99 €

Voici une belle offre à saisir du côté d'Amazon, et principalement dans le rayon informatique ! En ce moment, le géant du commerce en ligne propose la clé USB 3.1 Type-C à double connectique SanDisk Ultra d'une capacité de 256 Go sous les 36 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors qu'il est encore possible de bénéficier de plus de 60% de remise sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra 128 Go, une autre clé USB de la gamme SanDisk Ultra fait l'objet d'un deal intéressant chez Amazon.

Proposée au prix conseillé de 69,99 euros, la clé USB 3.1 Type-C à double connectique SanDisk Ultra de 256 Go est vendue par le site e-commerce au tarif de 35,99 euros ; soit une remise immédiate de près de 50% de la part du site marchand. Pour information, la clé USB 3.1 SanDisk Ultra est un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Compatible avec des appareils avec USB Type-C et On-The-Go (OTG), la SanDisk Ultra (référence SDDDC2-256G Ultra DUAL) est une clé USB Type-C à double connectique qui dispose d'une conception rétractable avec connecteur USB Type-C réversible et connecteur USB traditionnel et de performances atteignant les 150 Mo/s. Garanti 5 ans, l'accessoire permet surtout de transférer des fichiers rapidement et facilement entre les smartphones, tablettes et ordinateurs. Côté dimensions, la clé USB mesure 38 x 21 x 9 millimètres.