Bon plan Cdiscount : le disque dur SSD PNY CS900 2To passe à moins de 120 €

Si vous cherchez un nouveau disque dur pour améliorer les performances de votre ordinateur, ce bon plan est fait pour vous. Cdiscount propose le disque dur SSD PNY CS900 d’une capacité de 2To à seulement 119,99 €. Une offre intéressante pour s’équiper à petit prix !

Les avantages des disques durs SSD ne sont plus à prouver. Ils vous permettent d’améliorer la réactivité de votre ordinateur. Outre leur fiabilité et leur durabilité, ils accélèrent le temps de lancement du système et des applications, de quoi redonner du peps à un ordinateur vieillissant.

Le disque dur SSD PNY CS900 de 2,5 ” est actuellement en promotion chez Cdiscount. Le site de e-commerce l’affiche ainsi à 119,99 €, un bon plan à ne pas manquer.

Compatible Windows, Mac OS et Linux, le SSD interne PNY CS900 au format SATA III 6.0 Gb/s de 2,5 pouces a une capacité de 2To. Son poids plume de 45 g et ses dimensions de 7 x 10 x 0.7 cm en font un disque dur compact. Concernant son débit, le PNY CS900 de 2To est capable d’aller à 550 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture.