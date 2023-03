Excellent prix sur la barre de son Bose Solo Soundbar Series II, vite !

Une barre de son de la marque Bose est proposée à un très bon prix chez Boulanger. Jusqu'à ce soir, la Bose Solo Soundbar Series II passe sous les 150 euros. Il va falloir se dépêcher pour en profiter !

Pour améliorer le son d'un téléviseur, rien de tel que d'avoir une barre de son ! Si vous en cherchez une à moins de 150 euros, alors l'offre qui va suivre va sûrement attirer votre attention. En effet, jusqu'à ce soir, Boulanger vous permet de vous procurer la Bose Solo Soundbar Series II à 144,99 euros au lieu de 199,99 euros.

La réduction de 55 euros s'effectue de cette façon : une remise immédiate de 40 euros de la part du site marchand et une autre remise de 15 euros en ajoutant simplement le produit au panier. Pour information, la livraison du produit est gratuite à domicile et un accès à Spotify Premium est offert pendant 4 mois.

Fournie avec une télécommande, un bloc et câble d’alimentation, un câble audio optique et un support mural, la Bose Solo Soundbar Series II dispose essentiellement de la connectivité Bluetooth qui vous permet d'écouter ce que vous voulez via votre smartphone ou votre tablette. D'autres entrées/sorties sont aussi disponibles comme l'optique, le coaxial et l'analogique (3,5 cm).