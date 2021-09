Bon plan aspirateur-robot : le Dreame D9 Mistral est à son meilleur prix chez Amazon

Besoin d'un aspirateur-robot pour mettre fin à cette corvée de ménage ? En ce moment, Amazon propose le Dreame D9 Mistral avec une réduction non négligeable de 55 euros sur son prix d'origine. Nous faisons le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Il s'agit probablement du meilleur prix constaté sur le Dreame D9 Mistral depuis pas mal de semaines. Juste avant l'édition automnale des French Days 2021, l'aspirateur-robot en question est à exactement 231,99 euros au lieu de 287,09 euros chez Amazon. Cela fait une remise immédiate de 19% de la part du géant du commerce en ligne.

Pour information, le D9 Mistral de la marque Dreame est un modèle européen qui bénéficie d'une garantie de deux ans. Vendu et expédié par Amazon, l'aspirateur-robot est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en point relais.

Concernant ses points forts, le Dreame D9 Mistral qui est disponible dans un coloris blanc possède une puissance d’aspiration de 3000 Pa avec 4 niveaux, une autonomie de 150 minutes, un réservoir à poussière d'une capacité de 570 ml et un réservoir d'eau de 270 ml. L'appareil dispose aussi de la technologie Smart slam permettant de scanner 2080 points par seconde, d'une technologie anti-choc et d'une technologie anti-chute. Enfin, l'aspirateur-robot Dreame D9 Mistral affiche des dimensions de 35 x 35 x 10 cm et un poids de 5,7 kilos.