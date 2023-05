Mac mini avec M2 (2023) : l’ordinateur Apple est à moins de 600 €

Belle offre sur le modèle 2023 du Mac mini avec M2 ! Le bon plan qui va suivre vous permet d'acquérir l'un des derniers ordinateurs Apple à moins de 600 euros sur le site e-commerce Amazon.

Si vous n'avez pas la possibilité de vous offrir le MacBook Air M2 chez Fnac, sachez que le Mac mini avec M2 est proposé en promotion du côté d'Amazon Italie.

Actuellement, le modèle 2023 de l'ordinateur Apple qui est disponible dans sa version 256 Go est vendu au prix de 596,62 euros au lieu de 699 euros ; soit 100 euros moins cher par rapport au prix conseillé. Pour information, le tarif réduit a été obtenu après avoir ajouté le produit au panier et inclut 7,44 euros de frais de port pour une livraison en France.

Dévoilé au début de l'année, le Mac mini 2023 associé à l'offre Amazon est essentiellement équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et de la puce M2 conçue par Apple. L'unité centrale de la firme de Cupertino dispose notamment de deux ports Thunderbolt 4, d'un port Ethernet, de deux ports USB‑A et d'une prise casque. La norme Wi‑Fi 6E (802.11ax) et la technologie sans fil Bluetooth 5.3 sont également de la partie. Enfin, l'appareil affiche des dimensions de 3,58 cm de hauteur, 19,7 cm de largeur et 19,7 cm de profondeur (pour un poids léger de 1,18 kilo).