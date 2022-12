iPhone 14 : bon plan à saisir sur le téléphone Apple chez Carrefour

Il ne faudra pas trop tarder pour profiter de ce bon plan à saisir sur un téléphone Apple chez Carrefour. Jusqu'à ce dimanche 11 décembre 2022 inclus, l'enseigne de la grande distribution offre à un bon d'achat de 150 euros pour tout achat de l'iPhone 14.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'univers Apple est à l'honneur sur le site Carrefour, en ce deuxième week-end de décembre 2022. Dès maintenant et jusqu'à ce dimanche 11 décembre inclus, l'enseigne française effectue une opération intitulée 15€ offerts tous les 100€ d’achat sur les ordinateurs PC, Mac et smartphones.

Parmi les produits éligibles à l'offre, on retrouve notamment l'iPhone 14 dans sa version 128 Go qui est à 1019 euros. Avec cet achat, Carrefour offre donc 150 euros en bon d'achat puisque le montant du produit est supérieur à 1000 euros. Grâce au bon d'achat, l'iPhone 14 est donc au prix de revient de 859 euros.

Pour information, le bon d'achat en question sera envoyé par e-mail le mardi 13 décembre et sera valable jusqu'au dimanche 25 décembre 2022 inclus sur le site internet carrefour.fr lors d'une prochaine commande en livraison à domicile ou dans un Drive hypermarché ou supermarché (hors Marketplace).

Pour rappel, l’iPhone 14 dispose d’un écran OLED LTPS de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits. La dalle bénéficie en outre de la compatibilité Dolby Vision, HDR et HLG. Niveau performance, l’iPhone 14 est équipé du processeur Apple A15 Bionic avec une mémoire vive de 6 Go. Le modem intégré permet d'avoir le WiFi 6E. Côté photo, l’iPhone 14 se dote d’un capteur grand angle 12 MP, d'un ultra grand angle 12 MP et d'un module selfie 12 MP avec autofocus. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé au test de l'iPhone 14.