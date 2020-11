BMW présente un scooter électrique très prometteur avec un design cyberpunk !

BMW présente son nouveau scooter électrique appelé Definition CE 04. Ce prototype se veut très proche du produit final, dont la sortie est prévu en 2021 sans plus de précisions. BMW veut imposer ce scooter comme un moyen de transport idéal pour la ville.

Alors que la présentation de la BMW iNext est attendue ce mercredi 11 novembre 2020, BMW vient de lever le voile sur le Définition CE 04, un prototype de scooter électrique. Selon les dires du constructeur allemand, ce prototype est proche à 95% du modèle final, dont la commercialisation est prévue dans plusieurs mois (donc en 2021), sans plus de précisions.

Avec le Definition CE 04, BMW entend proposer un moyen de transport idéal pour les citadins, à la fois maniable, mobile, écologique et design. Et en parlant du design justement, il est vrai que ce scooter arbore un look plutôt original, avec ses airs de motomarines. La selle se veut d'ailleurs très longue et très plate. Le confort n'est pas vraiment au centre des priorités de BMW, ce scooter étant prévu pour de courtes utilisations en raison de sa batterie.

Un design ultra futuriste

On retrouve sur la face avant ses lignes très anguleuses, assez agressives, le tout souligné par des phares en forme de U. Au final, le Définition CE 04 offre un design plutôt futuriste, assez cyberpunk (c'est à la mode), notamment grâce à ce code couleur particulier (orange, blanc et noir).

Selon BMW, ce look unique permettra forcément au scooter de se différencier de la concurrence comme le RedE 2Go. “Peut-être qu'il va polariser, mais il va aussi de démarquer”, explique Alexander Buckan, directeur du département design chez BMW Motorrad. Il est vrai qu'avec ce design longiligne et sa garde au sol très basse, le Définition CE 04 risque de ne pas passer inaperçu en ville.

Seulement, le constructeur s'est bien gardé de donner des précisions techniques sur sa dernière création. Aucune information n'a été révélée concernant la batterie, nous savons seulement qu'elle est installée dans le soubassement. Le moteur électrique est quant à lui logé à l'arrière du véhicule.

Question autonomie, BMW assure que ce scooter sera idéal pour les personnes roulant une douzaine de kilomètres par jour, pas plus. Enfin, on note que ce scooter intégrera un écran de contrôle plutôt imposant de 10,25 pouces. Il faudra attendre la présentation officielle du produit final pour en apprendre plus sur ce scooter électrique signé BMW.

Source : BMW