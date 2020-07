BMW va électrifier les Série 5, 7 et X1 et vise 25 modèles électriques d’ici 2023

BMW réaffirme son engagement en faveur de la transition énergétique, des réductions d’émissions de gaz à effet de serre et d’électrification de ses gammes. Le constructeur annonce l’électrification des Séries 5, 7 et X1 et vise désormais 25 modèles de voitures électrifiées (dont 50% de voitures entièrement électriques).

BMW compte désormais proposer des versions électriques des Séries 5, Séries 7 et X1. En tout, BMW compte avoir 25 modèles de voitures électrifiés d’ici 2023, dont la moitié seront 100% électriques. L’enjeu est double : selon les normes en vigueur en Union Européenne, le constructeur automobile doit réduire les émissions de CO2 de ses véhicules d’au moins 37,5% d’ici 2030.

BMW confirme son engagement en faveur de la transition énergétique

Un chiffre que BMW a pour ambition de dépasser : « notre objectif est de réduire les émissions de CO2 de nos véhicules de 40% pour chaque kilomètre parcouru« , explique le constructeur dans un communiqué. Tout cela en vendant des millions de véhicules : « dans 10 ans notre objectif est d’avoir plus de 7 millions de véhicules BMW Group sur les routes – dont environ les deux tiers avec un système de motorisation entièrement électrique ».

Les véhicules concernés par l’électrification devraient dans un premier temps être proposés en trois versions : 100% électrique, hybride ou thermique (essence et diesel en Europe). Le constructeur devrait donc laisser le choix à ses clients d’opter ou non pour une transition, voire un saut dans l’électrique – et de le faire à leur rythme. Les incitations à l’achat (prime à la casse / reconversion, prime électrique, etc…) devraient faire le reste. Outre l’électrification des gammes, BMW explique avoir revu ses méthodes de production pour réduire les émissions carbone de 80%.

« Pour accompagner ces efforts, BMW Group se dote d’objectifs clairs en matière de réductions d’émissions de CO2 pour 2030. Pour la première fois, ces derniers concernent tout le cycle de vie du véhicule : de l’approvisionnement à la production jusqu’à la fin de sa période d’utilisation« , explique le constructeur qui rappelle son attachement aux accords de Paris sur le Climat. D’ailleurs, les primes des cadres du constructeur sont désormais conditionnées à l’action de ces derniers en faveur de ces objectifs.

Les données sur les émissions du groupe et son engagement en faveur de la transition énergétique feront par ailleurs l’objet d’un rapport intégré à chaque annonce de résultats financiers.