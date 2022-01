BMW a profité du CES de Las Vegas pour dévoiler une nouvelle voiture électrique : iX M60. Combinaison des gammes i, X et M, ce SUV électrique est le plus puissant jamais créé par la marque allemande. Avec ses 619 chevaux, elle passe de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Bridée à 250 km/h, elle offre une autonomie maximale de 566 kilomètres. Son lancement est attendu en juin 2022. Et son prix de départ sera de 132 000 euros.

Vous le savez, en ce moment se déroule le CES de Las Vegas. CES est l’acronyme de Consumer Electronic Show. Le salon de l’électronique grand public. De toute l’électronique. Que ce soit des smartphones, des ordinateurs, des cartes graphiques, des composants informatiques, des télévisions, des systèmes audio, des écouteurs intra-auriculaires… et même des voitures électriques. Les constructeurs n’hésitent plus à présenter leurs nouveaux modèles aux côtés de Smart TV et c’est une très bonne nouvelle.

Nous en voulons pour preuve le lancement de l’iX M60 de BMW durant le CES 2022. Si vous êtes familier de la gamme BMW, vous devriez rapidement saisir la nature exacte de ce nouveau véhicule. La lettre i veut dire qu’elle est entièrement électrique. La lettre X signifie qu’il s’agit d’un SUV. Et la lettre M, sigle de BMW Motorsport, laisse entendre que les performances seront au rendez-vous. Traduction : l’iX M60 est un SUV électrique ultra nerveux.

BMW iX M60 : le premier SUV électrique et surpuissant de BMW

Ce n’est pas la première fois que BMW présente un véhicule électrique dans la famille X ou la gamme M. Il y a l’iX et l’iX4 dans la première. Et il y a l’i4 M50 dans la seconde. Mais c’est la première fois que les deux gammes M et X se rejoignent sur un modèle électrique. BMW affirme même que l’iX M60 est la première BMW M à avoir été conçue dès l’origine pour une motorisation 100 % électrique, expliquant ses performances brutes, notamment en accélération.

La voiture intègre deux moteurs offrant une puissance conjointe de 619 chevaux (ou 455 kW). Le couple nominal dépasse les 1000 Nm permettant de passer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Nous sommes encore loin de passer sous la barre des 2 secondes, comme la Tesla S Plaid qui atteint cette vitesse en 1,98 seconde, un record pour une voiture électrique. Quant à la vitesse de la voiture, elle est bridée électroniquement à 250 km/h.

La BMW iX M60 profite d'une autonomie de 566 kilomètres

Côté batterie, l’iX M60 dispose d’un modèle de 111,5 kWh. Elle offre une autonomie maximale de 566 kilomètres (cycle WLTP), pour une consommation qui varie de 18 à 22,5 kWh pour 100 kilomètres. Pour la recharge, l’iX M60 accepte une puissance de 11 kW en courant alternatif et jusqu’à 200 kW en courant continu. Selon BMW, 10 minutes de charge sur une borne rapide permettent d’obtenir 150 kilomètres d’autonomie.

La BMW iX M60 est produite en Allemagne. Elle est d’ores et déjà disponible à la commande. Les prix démarrent à 132 000 euros. Et les premières livraisons devraient avoir lieu en juin 2022.