BMW i Vision Circular : une voiture compacte 100% recyclable pour 2040

BMW a présenté un nouveau concept de véhicule lors de la conférence IAA Mobility 2021, le i Vision Circular. Il s’agit d’un véhicule hautement futuriste, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et un avant-goût du rêve de BMW de créer des véhicules durables à l'horizon 2040.

La BMW i Vision Circular n’est pas un véhicule comme les autres, puisque BMW envisage de le fabriquer entièrement à partir de matériaux recyclés. BMW souhaite également que ce véhicule soit recyclable à 100 % lorsqu'il ne sera plus utilisé. Son nom représente donc bien la philosophie du produit, puisque le géant automobile bavarois affirme que l’i Vision Circular est le tout premier véhicule électrique conçu, développé et fabriqué dans le cadre de l'économie circulaire.

BMW estime que la façon dont une voiture est fabriquée est aussi importante que ses émissions d'échappement, et souhaite atteindre la neutralité climatique tout au long de la vie d'un véhicule. Par ailleurs, on sait déjà que l'entreprise souhaite réduire de 40 % les émissions des véhicules tout au long de leur cycle de vie d'ici 2030.

La BMW i Vision Circular se veut être une voiture écologique

Pour l’instant, on ne sait rien des caractéristiques techniques du véhicule, puisqu’il ne sera pas produit avant au moins une vingtaine d’années. Cependant, on remarque que le constructeur veut éviter les assemblages collés et les matériaux composites pour la construction du véhicule, optant plutôt pour des cordons, des boutons-pression et des fixations rapides, ce qui facilite le démontage et le recyclage.

De plus, la majeure partie de la carrosserie est construite en aluminium recyclé avec une finition anodisée or clair. Cependant, d’après BMW, elle devrait se transformer en une couleur bleue à l'arrière puisque l’acier serait traité thermiquement. Il n'y a pas non plus de logos physiques ; les logos de la BMW et de la voiture sont gravés au laser sur les panneaux.

L'intérieur utilise lui un mélange de matériaux uniques et fait appel à ce que BMW appelle « de nouvelles techniques d'assemblage ». L'impression 3D sur le tableau de bord, par exemple, réduit l'utilisation de colle et crée un design unique d'une seule pièce avec des matériaux cristallins intégrés. En attendant l’arrivée d’une telle voiture, vous pouvez aller découvrir les nouvelles BMW i4 2022 qui seront déclinées en 2 modèles et proposées à partir de 46 000 euros.

Source : CNET