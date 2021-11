Model 3 et Y : Tesla augmente à nouveau le prix des véhicules et des options de couleur

Tesla, durement touché par la pénurie de semi-conducteurs comme tous les autres constructeurs automobiles, a de nouveau augmenté les prix de ses modèles les moins onéreux, les Tesla Model 3 et Y.

Les tarifs des Tesla Model 3 et Model Y ont augmenté de plus de 20 % en 2021 aux États-Unis à cause de la pénurie mondiale de puces, et le constructeur vient à nouveau de faire monter les prix. Pourtant, Tesla avait déjà augmenté le prix de ses voitures il y a quelques jours seulement. Malheureusement pour les clients, toutes les versions de la Tesla Model 3 sont désormais 1000 dollars plus chères. C’est notamment le cas de la nouvelle Tesla Model 3 2022, autrefois nommée Model 3 SR+, qui a vu son autonomie augmenter grâce à une batterie un peu plus grande.

Son tarif passe de 43 990 dollars à 44 990 dollars, on est donc bien loin des 35 000 dollars auxquels Tesla voulait vendre son véhicule au moment de sa sortie en 2017. Les versions Long Range et Performance n’ont pas non plus été épargnées malgré l’absence de changements puisqu’il s’agit toujours des modèles 2021. Leur prix passe respectivement de 49 990 et 57 990 dollars à 50 990 et 58 990 dollars.

Tesla ajoute une nouvelle peinture par défaut

La Tesla Model 3 a connu une augmentation de son tarif de 21 % en 2021, mais les acheteurs peuvent désormais configurer leur voiture avec une nouvelle peinture par défaut. En effet, les peintures Pearl White Multi-Coat et Midnight Silver Metallic sont désormais gratuites, tandis qu’il faudra débourser 500 dollars supplémentaires pour la peinture noire Solid Black, qui passe à 1 500 dollars.

La Tesla Model Y voit également son prix augmenter sur ses deux versions. La Longue Range passe de 56 990 dollars à 57 990 dollars, et la Performance de 61 990 dollars à 62 990 dollars. Elle profite également des mêmes changements au niveau de la peinture que la Model 3.

En France, Tesla n’a toujours pas augmenté le prix de sa Model 3 de base malgré les multiples hausses de tarifs outre-Atlantique. Celle-ci est toujours proposée à 43 800 euros, ce qui fait d’elle la seule à être éligible au bonus écologique de 6000 euros. Augmenter son prix à plus de 45 000 euros pourrait être un gros coup de massue pour les consommateurs, qui perdraient le bonus écologique. Ce dernier va d’ailleurs diminuer à 5000 euros le 1er juillet 2022.