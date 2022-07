Black Panther Wakanda Forever : l’identité du nouveau super-héros restera secrète jusqu’à la sortie du film

Lors du Comic-Con de ce week-end, la première bande-annonce de Black Panther : Wakanda Forever a été révélée au grand public. Si ce trailer fait la part belle aux personnages féminins, aucune image en vue du successeur de Chadwick Boseman, décédé en 2020. Selon l’équipe de production, cette information ne sera qu’au moment de la sortie du film, le 9 novembre prochain.

Comme on pouvait s’y attendre, le Comic-Con de San Diego a fait la part belle aux bandes-annonces spectaculaires. Disney+ a notamment révélé les nouvelles aventures de Daredevil, ainsi qu’un second trailer pour sa série She-Hulk. Les films Marvel ont également eu droit à quelques annonces alléchantes, notamment la suite de Black Panther, l’un des films les plus appréciés du MCU à ce jour.

Black Panther : Wakanda Forever a donc révélé ses premières images au grand public de week-end. Suite au décès du roi T’Challa, sa mère Ramonda est devenue reine du Royaume, désormais menacé par les autres puissances mondiales. Cette première bande-annonce laisse donc la part belle aux personnages féminins, dont Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), Nakia (Lupita Nyong'o), Okoye (Danai Gurira), Ayo (Florence Kasumba).

Qui sera le prochain Black Panther ?

Néanmoins, la bande-annonce n’a pas répondu à la question qui est sur toute les lèvres : qui succèdera à Chadwick Boseman, l’interprète de Black Panther décédé en 2020 ? Pour avoir cette information, il va falloir patienter encore un peu. En effet, Letitia Wright, l’actrice incarnant Shuri, a déclaré à MTV que le nom du nouveau Black Panther ne sera pas dévoilé avant la sortie du film, le 9 novembre prochain.

On se souvient notamment qu’en décembre 2020, Kevin Feige, PDG de Marvel Studios, avait annoncé que le rôle de Chadwick Boseman ne serait pas réattribué, expliquant que « son interprétation de T’Challa la Panthère Noire est emblématique ». Reste donc à savoir comment Marvel a prévu de gérer la transition. « Il va dans de nouveaux endroits au Wakanda où nous ne sommes jamais allés auparavant, mais aussi dans d’autres coins du MCU », a teasé Ryan Coogler, réalisateur du film.