Black Friday POCO F3 : le modèle 128 Go du smartphone est à un bon prix

Le POCO F3 est à l'honneur durant la Black Friday Week d'Amazon. Au cours d'une vente flash, le modèle 128 Go du smartphone signé Xiaomi bénéficie d'une réduction de 24% sur son prix conseillé. Focus sur ce nouveau bon plan !

Si vous avez raté le précédent deal sur le POCO F3 lors du Black Friday avant l'heure, voici une bonne occasion de vous rattraper avec cette vente flash sur le smartphone de Xiaomi.

Jusqu'au lundi 29 novembre 2021 inclus et ce, dans la limite des stocks disponibles, le Xiaomi POCO F3 proposé dans un coloris bleu foncé et sa version 128 Go est au prix de 279,90 euros au lieu de 369 euros chez Amazon ; ce qui fait une remise immédiate de 89,10 euros de la part du géant du commerce en ligne. Pour information, la livraison est gratuite à domicile et le téléphone est éligible au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Pour rappel, le Xiaomi POCO F3 est un téléphone qui possède un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarque également un processeur Snapdragon 870 compatible 5G, une mémoire vive de 6 Go de RAM, une batterie de 4520 mAh avec charge rapide et le système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche utilisateur MIUI. À propos de l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 48 MP + 8 MP + 5 MP. Enfin, le POCO F3 est essentiellement livré avec un adaptateur secteur, un câble USB Type-C, un adaptateur casque Type-C vers 3,5 mm, un étui de protection et un outil d'éjection de la carte SIM.