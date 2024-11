Si vous avez l'intention d'acquérir la Xbox Series S pour le Black Friday, sachez que Cdiscount propose la console Microsoft avec une deuxième manette pour moins de 235 euros, ou plus précisément à 234 euros. Pour profiter de ce tarif, il faudra saisir un code promo.

Direction le site e-commerce français Cdiscount où vous avez la possibilité de faire une bonne affaire sur la Xbox Series S. Au cours du Black Friday 2024, la console Microsoft fournie avec une deuxième manette sans fil Xbox Robot White est à 234 euros au lieu de 349,99 euros. Pour information, la réduction de 115 euros est obtenue grâce à une remise immédiate de 25 % de la part de Cdiscount et au coupon 25DES299. Aussi, le code promotionnel doit être saisi lors de l'étape de la commande.

Sortie en même temps que la Xbox Series X, la Xbox Series S est une console ayant une capacité de stockage de 512 Go, un port HDMI 2.1, trois ports USB 3.1 Gen 1, la norme Wifi 802.11ac à double bande, un port Ethernet et une radio sans fil Xbox à double bande dédiée. À l'inverse de la Series X, la console Series S de la gamme Xbox est dépourvue de lecteur.

De son côté, la manette Microsoft est équipée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. L'accessoire est aussi doté d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette, et d'un bouton de partage dédié. Il est également possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, essentiellement entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows et les appareils tournant sous le système Android.