Black Friday The Frame 2024 : la TV Samsung de 55 pouces passe à moins de 1000 €, vite !

À l’approche du Black Friday, de nombreuses enseignent bradent déjà les produits high-tech. La The Frame 2024 vous fait de l’oeil ? Ce bon plan est fait pour vous ! La récente TV QLED de 55 pouces signée Samsung est actuellement à 999 € au lieu de 1299 € !

Cliquez ici pour profiter à ce bon plan sur la Fnac

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan sur Darty

Comme chaque année, les marques et sites de e-commerce jouent le jeu du Black Friday en proposant des offres irrésistibles sur de nombreux produits. Durant cette courte période, les smartphones, tablettes, PC, enceintes connectées et autres produits high-tech se retrouvent à prix sacrifié. Les TV n’y échappent pas. Le Black Friday se tiendra le vendredi 29 novembre mais bonne nouvelle, les promotions sont d’ores et déjà affichées.

Vous cherchez une nouvelle TV ? La Samsung The Frame de 2024 bénéficie d’une belle chute de prix de 300 € sur la Fnac. Vous pouvez ainsi l’acheter à 999 € au lieu de 1299 €. C’est une excellente offre pour cette TV récente de 55 pouces.

Quelles sont les caractéristiques de la TV Samsung The Frame QLED de 55 pouces ?

Samsung a révolutionné le monde des téléviseurs en proposant un modèle discret capable de se fondre dans le décor. La The Frame est une TV qui transforme votre TV en œuvre d’art.

En effet, alors que les téléviseurs affichent généralement un écran noir disgracieux lorsqu’ils sont en veille, la The Frame vous donne la possibilité d’afficher une oeuvre parmi les 2500 tableaux disponibles de l'Art Store. Vous pillez également personnaliser l’écran avec vos propres clichés.

Grâce au capteur de mouvement, le mode veille ne fonctionne que lorsque vous êtes dans la pièce. Dès que vous partez, la TV s’éteint complètement pour vous permettre d’économiser de l’énergie.

À la manière d’un tableau, la The Frame peut s’accrocher directement au mur. Vous pouvez d’ailleurs le customiser avec des cadres à accrocher autour de l’écran. Le boitier du système électronique et des connectiques est déporté et il est relié à la dalle à l’aide d’un câble ultra fin transparent. Cela renforce l’illusion d’un véritable tableau.

Enfin, sous le capot, la Samsung TV The Frame QLED 2024 tourne à l’aide d’un processeur Quantum Processor 4K qui est à la fois rapide et puissant. L’écran de 55 pouces dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et grâce à l’intelligence artificielle, tous vos contenus sont affichés en 4K UHD (3840 x 2160 pixels).