Black Friday PS5 : le prix de la console Sony s’effondre comme jamais, l’offre à ne pas manquer !

Pour le Black Friday, la PS5 tombe à son prix le plus bas. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Sony et ses partenaires proposent une belle promotion sur la console. Un cadeau de Noël à ne pas manquer !

Le Black Friday est lancé sur toutes les boutiques en ligne. Sony s'associe à l'événement et propose aujourd'hui une grosse remise sur la PS5 dans ses différentes déclinaisons. Vous pouvez ainsi profiter d'une réduction de 100 € aussi bien sur la version standard que celle numérique. C'est une offre généreuse à saisir au plus vite avant une éventuelle rupture de stock.

Black Friday : la PS5 Slim est à un super prix !

Lacée il y a deux ans, la PS5 Slim remplace le modèle d'origine sorti trois ans plus tôt. Comme son nom l’indique, ce modèle est plus compact avec des dimensions qui passent de 390 x 104 x 260 mm à 358 x 96 x 216 mm. Elle est également plus légère que la version précédente puisqu’elle ne pèse plus que 3,2 kg contre 4,5 kg.

La PS5 Slim apporte une autre nouveauté non négligeable : elle est désormais un peu plus modulable puisque le lecteur de disque est amovible. En achetant la version digitale, vous pouvez donc la faire évoluer plus tard.

Outre le changement de look, la PS5 Slim voit la capacité de son SSD interne augmenter. Vous disposez ainsi d’un espace de stockage confortable de 1 To. Sous le capot, on retrouve le puissant processeur AMD Ryzen de 3e génération, avec un chipset graphique AMD RDNA 2 Custom et une mémoire vive de 16 Go GDDR6.

Enfin, au niveau de la connectivité et des connectiques, la console de salon embarque deux ports USB Type-A, un port USB Type-C, un port Ethernet, le Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et la technologie sans fil Bluetooth 5.1.