Pour le Black Friday, le prix de la TV LG OLED C4 est en forte baisse

La star des TV OLED voit son prix chuter drastiquement pendant le Black Friday. Darty, mais aussi Boulanger proposent ainsi jusqu'à 500 € de remise sur les versions de 55 et de 65 pouces.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR DARTY (55 POUCES)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR BOULANGER (65 POUCES)

Nous entrons enfin de plain-pied dans le Black Friday avec une avalanche d'offres disponibles sur l'ensemble des enseignes du web. Chez Fnac Darty, mais également chez Boulanger, la TV LG OLED C4 (2024) fait l'objet d'une belle réduction en ce moment.

Si vous avez prévu d'acheter ce modèle en ce mois de promotions, le moment est enfin arrivé. L'offre en cours porte aussi bien sur les versions de 55 pouces et de 65 pouces. Quel que soit votre format de prédilection entre ces deux options, vous êtes assuré de profiter d'une remise conséquente pour le Black Friday.

TV LG OLED C4 : jusqu'à 500 € de réduction sur le téléviseur pour le Black Friday

On commence par le modèle de 55 pouces de la LG OLED C4. Il s'affiche en ce moment à 1190 € au lieu de 1590 € habituellement. Pour rappel, le prix de lancement de cette TV avoisinait plutôt les 2000 €. La réduction est donc encore plus importante quand on considère son prix à la sortie. Dans tous les cas, vous profitez d'une réduction de 400 € au bas mot.

Et si vous préférez le format de 65 pouces, celui-ci est à 1690 € au lieu de 2190 € ces dernières semaines au meilleur prix. Vous profitez donc d'une remise de 500 € sur cette taille de la LG OLED C4.

Et pour en venir aux caractéristiques de la TV, elle représente le meilleur rapport qualité-prix du catalogue des TV OLED de LG. Elle offre une bonne luminosité pour un modèle de type OLED (un pic autour de 1000 nits), avec le constate infini qui est une qualité propre à cette technologie d'écran.

La colorimétrie est bien gérée, tout comme la mise à l'échelle 4K grâce à la puissante puce Alpha 9 de 7e génération. La Tv profite par ailleurs d'une compatibilité avec les format HDR et Dolby Vision. Toutes les fonctionnalités gaming sont également au rendez-vous pour les amateurs de jeux vidéo.