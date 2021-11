Pour le Black Friday, Orange casse le prix des offres Livebox Fibre

Orange profite du Black Friday Week pour proposer une réduction considérable sur le prix de ses offres fibre optique. Les abonnements Livebox Fibre et Livebox Up Fibre sont quasiment deux fois moins chers la première année.

Vous recherchez un abonnement fibre pas cher ? Orange lance une opération de séduction à l'endroit de nouveaux abonnés potentiels. En bradant ses offres Livebox Fibre et Livebox Up Fibre dont les prix sont presque divisés par deux la première année.

Facturé habituellement 41,99 € par mois, l'abonnement Livebox Fibre passe à 20,99 € par mois la première année. Vous bénéficiez donc d'une réduction de 47% correspondant à une économie de 20 € par mois pendant 12 mois. Précisons que l'offre est soumise à un engagement d'un an.

Pour info, l'abonnement Livebox Fibre offre un débit de 400 Mb/s en réception comme en émission avec la Livebox 5. L'offre vous donne également droit à la TV d'Orange pour 140 chaînes incluses avec le Décodeur Ultra HD 4K (sur demande). Sans oublier les appels illimités vers les fixes.

Débit 5 fois plus élevé avec l'abonnement Orange Livebox Up Fibre

Vous avez besoin de plus de bande passante ? Choisissez plutôt l'offre Livebox Up Fibre qui fait aussi l'objet d'une promotion en ce moment. Elle est à 26,99 € par mois la première année au lieu de 49,99 €. Cela correspond à une réduction de 46%, soit 23 € d'économie par mois sur un an.

L'offre Livebox Up Fibre est elle aussi liée à un engagement de 12 mois. Quant aux avantages, elle vous donne droit à un débit jusqu'à 2 Gb/s en réception et jusqu'à 600 Mb/s en émission. Cet abonnement offre d'autres bonus intéressants.

Orange vous offre un répéteur WiFi 6 (sur demande) pour vous permettre de profiter d'une couverture plus large dans toute la maison. Vous pouvez également demander un deuxième décodeur TV Ultra HD 4K (10 €).

Sans oublier qu'en plus des appels illimités vers les fixes, l'abonnement Livebox Up Fibre vous permet d'appeler les mobiles en France métropolitaine, en Europe, dans les DOM, mais aussi vers les USA et le Canada. Les deux offres sont valables jusqu'au 29 novembre 2021.

Enfin, Orange propose également un bon plan sur son forfait mobile 70 Go. N'hésitez pas à consulter notre récapitulatif des meilleurs bons plans forfait mobile du Black Firday Week.