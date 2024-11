Black Friday Nvidia Shield TV Pro : la box de streaming est à un très bon prix !

Profitez du Black Friday 2024 pour vous offrir la Nvidia Shield TV Pro à prix réduit ! Chez Amazon, le lecteur multimédia et de streaming avec Android TV fait l'objet d'une réduction non négligeable de plus de 15 %.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'édition 2024 du Black Friday Amazon continue avec cette offre intéressante sur la Nvidia Shield TV Pro. Pour l'événement commercial de fin d'année, le lecteur multimédia et de streaming passe de 219 euros à 184 euros via une remise immédiate de plus de 15 % de la part du site e-commerce américain. À titre d'information, Amazon offre un accès gratuit à la version Ultimate du service GeForce Now, valable pendant un mois.

Sorti en même temps que la Shield TV de base, le modèle Pro du lecteur multimédia de Nvidia se présente sous la forme d'une box qui donne la possibilité de regarder des vidéos en qualité 4K HDR. L'appareil fonctionnant sous le système Android TV embarque une mémoire vive de 3 Go de RAM, un espace de stockage interne de 16 Go, les technologies Dolby Atmos et Dolby Digital Plus, et le processeur Tegra X1+. De son côté, la connectivité du produit est composée d'un port LAN (RJ-45), d'une sortie HDMI et de deux ports USB 3.0. Enfin, sachez que la Shield TV Pro de Nvidia est compatible avec le Chromecast et l'assistant vocal Google.