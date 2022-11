Black Friday : voici les meilleurs PC portables à prix cassé

Le Black Friday, c'est aussi l'occasion d'acheter un PC portable gamer ou bureautique à prix des prix très avantageux. Nous avons identifié plusieurs offres qui vous permettront de réaliser des économies importantes sur vos achats. Découvrez ici notre sélection.

Le top des offres sur les PC portables pour le Black Friday

Nos coups de cœur

Huawei MateBook D15 à 499 € (400 € de remise)

Vendu habituellement à 899 €, le Huawei MateBook D15 s'affiche à 499 € à l'occasion du Black Friday sur Amazon. Il profite ainsi d'une réduction de près de 50% équivalent à 400 € d'économie. On vous conseille de l'acheter très vite si ce modèle vous intéresse. Il ne devrait pas rester longtemps à ce prix d'ici la fin du week-end.

Pour info, ce PC portable profite d'un design premium inspiré des MacBook d'Apple. Et sous le capot, il embarque des composants assez puissants pour assurer toutes les tâches de bureautique et de divertissement. Idéal donc pour les professionnels. Le Huawei MateBook D15 en promo dispose en effet d'un processeur Core i5 de 11e génération à 4 cœurs et 8 threads, avec une fréquence pouvant monter à 4,2 GHz.

Il embarque aussi 8 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD. L'écran IPS FullView Display est d'une diagonale de 15,6 pouces et de définition FullHD 1920 x 1080 px. Pour la partie connectivité, vous avez notamment du WiFi 6.

MacBook Air M1 à 879 € (320 € de remise)

Si vous guettez une occasion pour acheter le MacBook Air M1 (2020) à prix réduit, vous ne trouverez sans doute pas une meilleure occasion que celle-ci de sitôt. Au lieu de 1199 € ces dernières semaines, son prix est passé à 999 € dans le cadre du Black Friday sur la Fnac. Mais l'enseigne fait mieux depuis le 25 décembre en offrant 120 € de remise supplémentaires via un bonus de reprise de votre ancien ordinateur.

En d'autres termes, il suffit de fournir n'importe quel ancien ordinateur. Il vous sera repris à sa valeur estimée. En plus du montant de la revente, la Fnac vous offre 120 € de bonus à faire valoir dans ses boutiques ou sur son site web. En profitant de ce bon sur le MacBook Air M1, vous faites baisser son prix à 879 €.

HP Omen 17 – Core i7 et RTX 3070 – 32 Go RAM et 1 To de SSD à 1299 € (-300 €)

Un PC portable gamer de 17 pouces avec un processeur Core i7 et une carte graphique Nvidia RTX 3070. C'est le combo parfait pour faire tourner n'importe quel jeu dans les meilleures conditions. D'autant que le HP Omen 17 dispose d'un écran Full HD. Et si vous aimez utiliser un deuxième écran pour jouer, il vous sera possible d'aller en QHD, voire 4K sur vos jeux préférés.

Il embarque un CPU Intel Core i7 11800H pour être plus précis, et ce dernier est épaulé par 32 Go de mémoire RAM et 1 To de stockage. Ce PC portable gaming musclé est disponible à 1299 € pour le Black Friday sur Boulanger. Vous bénéficiez d'une réduction de 300 € qui ne se refuse pas.

