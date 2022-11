Black Friday : la Fnac casse le prix d’un PC gaming HP Omen à moins de 1000€

C'est le Black Friday chez la Fnac et pour l'occasion, l'enseigne casse les prix de ses PC sur une large sélection d'ordinateurs portables. Retrouvez ainsi le PC portable Lenovo HP Omen 16,1″ pour moins de 1000€ avec -750€ de remise immédiate !

Découvrir le PC HP Omen à moins de 1000€

Pour célébrer le Black Friday, la Fnac ne se contente pas de réductions de 10, 20 ou encore 100€. L'enseigne propose en effet des prix vraiment cassés jusqu'à -43% de réduction sur les ordinateurs portables. On a par exemple trouvé le PC portable HP Omen disponible pour seulement 999,99€ au lieu de 1749,99€. Vous ne rêvez pas, la Fnac vous propose bel et bien une réduction de -750€ sur le PC.

Et en prime, la Fnac vous propose plusieurs cadeaux pour tout achat du PC :

La carte Fnac+ disponible pour 4,99€ au lieu de 14,99€.

50€ de remise immédiate sur Microsoft 365 Famille.

La Google Nest Hub 2 disponible pour 29,99€.

4 mois d'abonnement offerts pour Deezer Premium ou Famille.

Très performant, ce PC propose :

Un processeur AMD Ryzen 5000 Série H

16Go de RAM

1To de stockage SSD

Un écran de 6,1 pouces QHS IPS antireflet

Une caméra HD HP Wide Vision

La fonction Express VPN pour cacher votre adresse IP

Une batterie ultra longue durée avec la charge rapide HP

Il est ainsi très performant et peut vous suivre dans toutes vos sessions de jeu. Il peut d'ailleurs tenir très longtemps sans surchauffe grâce à ses évents sur 3 côtés et son flux d'air à 5 voies. Pour une fluidité au top, il propose un taux de rafraîchissement de 144Hz et la technologie HP Flicker-free qui permet d'éviter les clignotements.

En savoir plus sur le PC HP Omen

Attention, cette offre n'est disponible que pendant le Black Friday et les stocks s'épuisent très vite ! Pour en profiter, vous devez donc faire partie des plus rapides !