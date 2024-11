Black Friday : l’iPhone 15 est son prix le plus bas, c’est le moment de craquer

Le Black Friday vous permet de profiter d'une belle remise sur l'iPhone 15. Si vous avez le smartphone d'Apple dans votre collimateur, c'est le moment plus que jamais de vous l'offrir en ce moment de forte promo.

Le Black Friday bat son plein. Et comme vous le savez, l'évènement ne se déroule pas que le 29 novembre. Vous avez encore le week-end pour saisir les meilleures occasions sur les produits que vous avez sur votre liste. Si l'iPhone 15 en fait partie, voici le meilleur du moment pour l'acheter moins cher.

Alors qu'il a été lancé l'année dernière à un peu moins de 1000 €, l'iPhone 15 est disponible en ce moment à seulement 659 € chez Rakuten au meilleur prix. Le produit est vendu neuf et scellé et bénéficie d'une garantie de 24 mois, soit un an de plus que la garantie offerte par Apple.

Sachant que l'iPhone 15 coûtait 969 € à sa sortie, cela représente une réduction de près d'un tiers comparativement au tarif initial. C'est une décote exceptionnelle pour un produit Apple. De quoi économiser 310 € sur le modèle de base de l'année dernière pendant le Black Friday.

iPhone 15 : l'un des meilleurs en 2024

Malgré la sortie de son successeur, l'iPhone 15 n'a vraiment pas à rougir. Il offre des performances haut de gamme et une fluidité à toute épreuve grâce à sa puce Apple A16 Bionic. Il bénéficiera des mises à jour d'iOS pendant au moins 5 ans encore grâce à l'excellent support logiciel de la marque à la pomme.

Ce modèle dispose d'un écran de OLED Super Retina de 6,1 pouces. C'est un format ni trop petit ni trop grand qui ravira ceux qui préfèrent ce format. L'écran de l'iPhone 15 affiche une définition de 2556 x 1179 pixels, largement suffisants pour une densité de pixel très confortable sur cette taille d'écran.

Il va sans dire que l'iPhone 15 est un excellent smartphone pour prendre des photos. Apple se concentre sur l'essentiel puisqu'il dispose de deux capteurs à l'arrière : un grand-angle et un ultra grand-angle de 48 MP et 12 MP respectivement.

L'iPhone 15 est l'un des meilleurs smartphones du marché pour prendre de belles photos de jour comme de nuit. Son capteur avant permet également de prendre des selfies de qualité.