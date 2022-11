Black Friday : grosse réduction sur le Xiaomi Redmi Note 11S chez AliExpress

Le Black Friday continue chez AliExpress ! Parmi les nouvelles offres, on a trouvé le Xiaomi Redmi Note 11S avec une réduction de -30€. On vous explique tout sur l'offre et sur le smartphone ci-dessous.

Profitez du Black Friday pour changer de smartphone et profiter d'un nouveau mobile à prix mini ! Pour ce faire, on ne peut que vous conseiller de profiter des offres AliExpress pour le Black Friday. Pendant quelques jours, l'enseigne propose en effet une multitude de smartphones à prix cassé et parmi eux, l'enseigne propose le Xiaomi Redmi Note 11S avec une réduction très intéressante de -30€.

Le smartphone se retrouve ainsi à seulement 139€ au lieu de 169€. Un joli prix pour un smartphone qui surprend avec de nombreuses prestations haut de gamme malgré son positionnement d'entrée de gamme.

Une conception magnifique pour une fiche technique efficace

Très efficace du côté du design, le Redmi Note 11S propose une esthétique industrielle avec un cadre plat et style minimaliste. Il est proposé en gris graphite, bleu crépuscule et bleu étoile pour une épaisseur de seulement 8,09mm et un poids de 179g.

Côté fiche technique, une nouvelle fois, il surprend par ses prestations, surtout pour un smartphone dans cette gamme de prix. Il propose notamment un processeur Snapdragon 680 Octa Core avec un écran FHD+ AMOLED de 6,43 pouces, 4 à 6Go de RAM et un taux de rafraîchissement de 90Hz. Il peut ainsi vous accompagner dans toutes vos activités, que vous aimiez les appels en visio ou encore les jeux en ligne ou le streaming.

Il peut de plus tenir très longtemps grâce à sa batterie de 5000mAh et sa charge rapide de 33W Pro. Il tient 22h en lecture de vidéo, 43h en appel et 215h en lecture de musique. Aussi, il peut se charger à 100% en seulement 61 minutes.

Autre avantage de taille : il propose 4 modules photo à l'arrière, dont un capteur principal de 50Mp. Les fans de selfies seront également ravis de son capteur frontal de 13Mp.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.