Black Friday : Godeal24 propose Office 2021 à vie et Windows 10 à partir de 5,62€ + jusqu’à -62% de réduction

Le Black Friday arrive enfin chez Godeal24. Pour l'occasion, l'enseigne propose la licence Office 2021 à vie, mais aussi Windows 10 pour seulement 5,62€. Retrouvez tous les logiciels PC avec jusqu'à -62% de réduction dans cet article.

Vous attendez chaque année le Black Friday pour faire le plein de bonnes affaires sur vos produits préférés ? Bonne nouvelle : en plus d'être sur des vêtements, des cosmétiques ou encore des meubles, le Black Friday casse aussi le prix des logiciels informatiques avec des réductions énormes ! Ainsi, si vous avez un nouveau PC ou que vous souhaitez mettre à jour votre ordinateur, ne manquez surtout pas le Black Friday chez Godeal24.

Ne ratez par exemple surtout pas la dernière version d'Office 2021 Pro disponible pour seulement 24,25€ au lieu de 439,99€ pendant le Black Friday de Godeal24. C'est le prix le plus bas de l'année et vous devrez attendre encore un an pour profiter d'un prix aussi intéressant. Aussi, si vous achetez le pack Office 2021 Pro 5PC, la remise est encore plus importante et vous pouvez profiter d'Office 2021 Pro pour seulement 13,05/PC. Et il existe aussi une version d'Office pour Mac avec une remise de -62% ! Mais pourquoi les prix sont aussi bas ? Godeal24 garantit 100% d'authenticité et est une plateforme de vente de logiciels très sure. Il vous suffit d'acheter la clé d'activation de la licence chez Godeal24 pour ensuite télécharger le logiciel sur le site officiel et l'activer grâce à votre clé à prix mini. Et que ce soit pendant l'installation ou pendant votre utilisation, vous pouvez profiter d'une assistance technique 24h/24 et 7j/7 avec un service après vente à vie ! Alors n'hésitez pas, partagez cette offre avec votre famille et tous vos amis !

Retrouvez toutes les meilleures offres du Black Friday Godeal24

En quantité limitée, vous pouvez profiter de licences Microsoft Office 2021 à partir de 13,05€ :

Pour les licences Windows 10 Pro, vous pouvez profiter des offres suivantes :

Aussi, avec le code SGO62, vous pouvez profiter de -62% de réduction sur plusieurs pack Microsoft Office :

Pour les Mac, le code SGO62 vous offre -62% de réduction sur les logiciels suivants :

Et pour encore plus de logiciels Windows, profitez de -50% avec le code SGO50 sur les offres suivantes :

Godeal24 propose encore plus de logiciels informatiques :

Comment payer à prix mini chez Godeal24 ?

Pour payer, rendez-vous à la page de paiement et cliquez sur “Continuer en tant qu'invité” ou “créer un compte”.

Cochez la case CWALLETCO et cliquez sur “Continuer”.

Vérifiez que tout est en ordre dans votre commande et cliquez sur “Passer la commande”.

Après la redirection, cliquez sur “Choisir une méthode de paiement”.

Finalement, vous pouvez choisir Paypal comme méthode de paiement.

Très fiable, Godeal24 bénéficie d'un taux de satisfaction de 98% sur le site d'avis Trustpilot. Parmi tous les avantages de la boutique, on compte les prix minis avec des réductions allant jusqu'à -90% et la livraison numérique. Vous recevez en effet vos logiciels par email après votre commande.

Godeal24 vous promet de plus d'offrir un support technique professionnel 24h/24 et 7j/7 et un service après vente à vie.

