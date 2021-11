Black Friday Fnac : l’écran PC Gamer Samsung Odyssey G5 n’a jamais été aussi abordable

Fnac propose dans le cadre de son Black Friday l'écran PC gamer incurvé Samsung Odyssey G5 27″ au meilleur prix du moment. Alors qu'il faut habituellement débourser 299,99 € pour s'en équiper, une réduction immédiate de 50 € fait chuter son prix à 249,99 €. Cumulée avec une ODR de 40 euros, son prix tombe à 209,99 €.

Les bons plans du Black Friday vont bon train et il est possible de se faire plaisir tout en économisant un max. A titre d'exemple, on peut s'équiper de l'écran PC gamer Samsung Odyssey G5 dans sa diagonale 27 pouces pour 209,99 € au lieu de 299,99 €. Comment ? Dans un premier temps, la Fnac le propose 50 euros moins cher que son prix conseillé.

Il est donc affiché sur le site de l'enseigne à 249,99 € au lieu de 299,99 €. Ensuite, en profitant d'une ODR d'un valeur de 40 euros pour faire tomber son prix à 209,99 €. Pour en bénéficier, vous devez suivre les instruction présentes dans les conditions de l'offre.

Venons-en à présent aux caractéristiques techniques de cet écran gamer incurvé Samsung Odyssey G5. On retrouve une dalle VA incurvé 1000R de 27 pouces de définition WQHD 2560 x 1440 pixels. Adapté pour le gaming, son temps de réponse de 1 ms et sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz permettent d' éliminer les lags et le flou pour une action ultra-fluide.

De la partie également, une compatibilité assurée avec technologie FreeSync Premium d'AMD qui vous permet de synchroniser la carte graphique avec l'écran pour réduire les lags et les déchirures d'image. Enfin, la partie connectique est composée d'une entrée HDMI, une sortie audio et un DisplayPort.

