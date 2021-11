Black Friday : déferlante de bons plans sur les PC portables et smartphones Asus

Pendant la période de promotion du Black Friday, Asus propose des remises immédiates de 100 à 600 euros sur ses produits stars. Vous avez jusqu’au 29 novembre pour en profiter, ne tardez pas !

Que vous soyez un utilisateur classique ou un gamer acharné, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les nombreux ordinateurs portables et les smartphones d’Asus actuellement vendus à prix cassés.

Ces offres exceptionnelles, avec des réductions qui peuvent atteindre 200 euros sur les smartphones et 600 euros sur les PC portables, sont présentes sur le site du constructeur ou sur ceux des principaux vendeurs spécialisés comme la Fnac, Boulanger ou Amazon. N’attendez plus pour en profiter, ces bons plans prendront fin le 29 novembre.

Asus ZenBook 13 OLED (Core i5 – 8 Go) : cet ultraportable qui appartient à la gamme phare du constructeur est l’un des meilleurs modèles Windows du moment. Dans cette version équipée d’un somptueux écran OLED de 13,3 pouces, d’un confortable SSD de 256 Go et d’une prise USB-C de type universel pour le chargement, ce portable bénéficie d’une remise immédiate de 150 euros à la Fnac, ce qui ramène son prix de 849 euros à 699 euros. Une très bonne affaire !

Asus ZenBook 13 OLED (8 Go) à 699€

Asus Zenbook 13 OLED (Core i5 – 16 Go) : dans cette version très haut de gamme, l’ultraportable fétiche du constructeur est équipé de 16 Go de mémoire vive et d’un solide SSD de 512 Go. Comme avec le précédent modèle, l’écran OLED de 13,3 pouces séduit au premier coup d’œil et le chargement s’effectue via la prise USB-C universelle. La réduction de 200 euros, à ne pas rater, porte le prix de ce ZenBook à 799 euros au lieu de 999 euros sur le site de la Fnac.

Asus Zenbook 13 OLED (16 Go) à 799€

Asus ROG Flow X13 : quand un ultraportable rencontre le monde du gaming, cela donne cette superbe machine de seulement 1,4 kg, équipée d’une dalle WUXGA IPS de 13,4 pouces, rafraîchie à 120 Hz, d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 4Go sans concession, de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage (SSD). Sur le store d’Asus, une incroyable réduction de 500 euros vous attend, soit 1299 euros pour ce PC gaming au lieu de 1799 euros.

Asus ROG Flow X13 à 1299€

Asus S415 : Vous recherchez un ultrabook fin et léger ? Ce modèle équipé d’un bel écran Full HD de 14 pouces d’un disque SSD de 256 Go est fait pour vous ! Il se distingue de bon nombre de ses concurrents grâce à son pavé numérique très pratique intégré au touchpad. Sur le site de la Fnac, vous le trouvez actuellement à seulement 499 euros au lieu de 699 euros, soit une remise de 200 euros.

Asus S415 à 499€

Asus Zenfone 8 Flip : avec son processeur Snapdragon 888 réservé à l’élite, ses 8 Go de RAM pour 256 Go de stockage et son superbe écran Amoled Full HD+ de 6,67 pouces, ce smartphone compte parmi les mieux équipés du marché. Et il ne ressemble à aucun autre grâce son triple module photo rotatif qui bascule vers l’avant pour des selfies d’exception. Asus vous le propose sur son store à seulement 599 euros au lieu de 799 euros, soit 200 euros moins cher.

Asus Zenfone 8 Flip à 599€

Asus ZenBook Duo : quand on est un créatif, comment ne pas craquer devant ce PC portable équipé de deux incroyables écrans tactiles Full HD ? Le premier de 14 pouces est accompagné d’un écran secondaire Screenpad Plus qui se surélève pour un travail plus efficace. Grâce à son puissant processeur Core i7 de 11e génération, ses 16 Go de RAM et son SSD de 1 To, rien ne résiste à ce Zenbook Duo. Chez Boulanger, vous le trouvez à 1199 euros au lieu de 1799 euros, soit 600 euros de remise. Du jamais vu !

Asus ZenBook Duo à 1199€

Asus ROG Phone 5 : Vous êtes passionné de jeu sur mobile ? Équipé du puissant processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM et d’un grand écran Amoled de 6,78 pouces, rafraîchi à 144 Hz pour des animations plus fluides, le ROG Phone 5 compte parmi les smartphones stars du gaming. Avec 256 Go pour stocker vos jeux et une batterie haute capacité de 6000 mAh, vous serez à l’aise pour exercer vos talents. L’appareil est en vente sur le store d’Asus à 799 euros au lieu de 899 euros. Une remise de 100 euros à saisir !

Asus ROG Phone 5 à 799€

Asus ROG Zephyrus G14 : cet impressionnant PC gaming, tout en muscles avec ses 16 Go de RAM et sa solide carte graphique Nvidia GeForce GTX 2060 Max-Q, séduit par son équipement de haut vol. Son écran Full HD de 14 pouces est rafraîchi à 120 Hz pour des séances de jeu hyper fluides et son SSD atteint une super capacité de 1 To. Son prix de 2049 euros bénéficie d’une réduction de 550 euros à ne pas rater, qui ramène son prix à seulement 1499 euros.

Asus ROG Zephyrus G14 à 1499€

Asus VivoBook S14 : malgré son prix raisonnable et son poids plume de 1,3 kg, ce Vivobook est équipé d’un bel écran Full HD de 14 pouces et offre de belles performances avec son processeur Intel Core i5 de 11e génération, couplé à 8 Go de RAM. Son clavier rétroéclairé et son pavé numérique intégré au touchpad, le NumPad, font partie de ses atouts, tout comme son SSD confortable de 512 Go. Sur Amazon, il est vendu 599 euros au lieu de 699 euros, soit 100 euros de remise immédiate.

Asus VivoBook S14 à 599€

Asus VivoBook S15 OLED : avec sa superbe dalle Oled au format 15 pouces et aux couleurs fidèles, ce Vivobook ne devrait pas vous laisser indifférent. D’autant plus que le reste de l’équipement est à la hauteur avec pas moins de 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une connectique complète, incluant une prise HDMI 1.4. Ce PC portable est en vente chez Boulanger au prix de 799 euros au lieu de 999 euros, soit 200 euros moins.