Black Friday Amazon : jamais la souris sans fil Logitech MX Anywhere 2 n’a été aussi abordable

Le Black Friday Amazon permet de profiter de promotions inédites. A l'image par exemple de ce bon plan qui permet d'acheter la souris sans fil Logitech MX Anywhere 2 au prix le plus bas jamais constaté. Généralement commercialisée 79,99 €, une remise immédiate fait chuter son prox sous la barre des 30 euros, à 29,99 euros seulement. Une offre à ne louper sous aucun prétexte !

Vite, c'est le mot d'ordre si vous souhaitez vous équiper de la souris sans fil Logitech MX Anywhere 2 à prix dérisoire. C'est du coté d'Amazon qu'il faut se rendre pour l'acheter à seulement 29,99 € au lieu de 79,99 € en moyenne. L'offre est valable jusqu'au 29 novembre 2021 dans la limite des stocks disponibles dans le cadre des bons plans du Black Friday. Premiers arrivés, premiers servis !

Pour en venir à ses caractéristiques techniques, cette Logitech MX Anywhere 2 a été conçue de manière à épouser de façon optimale la forme de votre. Très facile à utiliser, la connexion à votre PC Windows ou Mac se fait via son mini-récepteur Unifying (inclus) ou alors directement via la technologie sans fil Bluetooth Smart.

Très performante, elle intègre également les fonctions de défilement ultra-rapide et par paliers. La MX Anywhere 2 est aussi dotée d'une batterie avec recharge rapide : 2 h d'utilisation et une charge complète offre une autonomie de 2 mois) .

Vous pouvez en outre la configurer en passant par le logiciel Logitech Options (téléchargeable gratuitement) qui permet de l'optimiser et la personnaliser au mieux selon vos besoins. Enfin, elle peut-être associée avec pas moins de trois dispositifs. Le basculement de l'un à l'autre se fait très rapidement via un simple appui sur un bouton grâce à la technologie Easy-Switch.

