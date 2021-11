Black Friday Amazon : ce combo Logitech clavier + souris s’affiche à un prix indécent

Pour le Black Friday Amazon, le pack Logitech comprenant un clavier sans fil K800 et une souris sans fil MX Master fait l'objet d'une réduction exceptionnelle de 52 %. Alors qu'il faut généralement débourser 189,99 € pour s'en équiper, le géant du e-commerce propose le tout pour seulement 89,99 €. Une affaire en or à saisir au plus vite.

Si vous êtes à la recherche d'une souris et d'un clavier sans fil pour votre ordinateur Windows ou Mac, ce bon plan Black Friday sur Amazon pourrait vous séduire. Le pack Logitech composé d'une souris sans fil MX Master et d'un clavier sans fil rétroéclairé K800 est proposé à 89,99 € au lieu de 189,99 € en moyenne. Vous réalisez donc une grosse économie de 100 euros. A ce tarif avantageux, les pièces en stock risque de partir à la vitesse de l'éclair. Comme d'habitude, nous vous conseillons de ne pas trop tarder si ce pack vous fait de l'œil.

Pour en venir au pack, il contient une souris sans fil Logitech Mx Master et un clavier rétroéclairé Logitech K800. La MX Master dispose d'une molette de défilement intelligente qui s'adapte à la vitesse pour plus de précision. Passez d'un mode de défilement par paliers à un défilement ultra rapide selon le contexte.

Vous avez également une seconde molette exclusive à la portée du pouce. Niveau ergonomie, vous bénéficiez d'une encoche de pouce qui aide à maintenir une position confortable pour la main et le poignet. La souris dispose d'une batterie rechargeable de 500 mAh qui offre une autonomie indicative de 40 jours. Elle est par ailleurs livrée avec un récepteur USB Bluetooth pour la connexion sans fil. Concernant le clavier sans fil Logitech K800, il dispose d'un rétroéclairage adaptatif qui lui permet de s'ajuster automatiquement aux conditions d'éclairage.

Vous pouvez également le modifiez à votre goût, en appuyant simplement sur un bouton. On retrouve aussi un système de touches Logitech PerfectStroke et touches Logitech Incurve assurant un frappe confortable, fluide et silencieuse. Enfin, son installation est des plus simple qu'il soit puisqu'il suffit de connecter le récepteur sans fil sur un port USB de votre ordinateur pour une connexion rapide et fiable prête à l'emploi.