Black Friday AliExpress : des réductions jusqu’à -80% et la Nintendo Switch bradée à prix choc !

AliExpress entre dans la danse du Black Friday, et ça va faire mal ! Des prix incroyables sur des produits incontournables, comme la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch OLED, vous attendent dès aujourd’hui. Découvrez ces deals à ne pas manquer !

Le Black Friday est officiellement lancé sur AliExpress, et les réductions sont tout simplement folles. La plateforme chinoise célèbre pour ses prix bas passe la seconde avec des offres qui vont ravir les gamers. Parmi les incontournables, deux stars de Nintendo :

La Switch Lite à 122€ au lieu de 142€ avec le code BFFR020

La Switch OLED à 217€ au lieu de 247€ avec le code BFFR030

Ces offres, valables jusqu’au 3 décembre (inclus), sont une occasion unique de faire de bonnes affaires avant les fêtes. Avec une livraison rapide (sous 3 à 7 jours), AliExpress frappe fort et promet de bousculer la concurrence sur ce Black Friday.

Deux consoles incontournables pour tous les types de gamers

La Nintendo Switch Lite est la console idéale pour les joueurs nomades. Compacte et légère, elle se concentre exclusivement sur le mode portable, offrant une prise en main confortable et une autonomie optimisée. Sa compatibilité avec une vaste bibliothèque de jeux la rend parfaite pour les utilisateurs qui privilégient la mobilité sans compromis sur la qualité. Grâce à son format réduit, elle se glisse facilement dans un sac, vous permettant de jouer où vous voulez, quand vous voulez.

La Nintendo Switch OLED, quant à elle, élève l’expérience de jeu à un tout autre niveau. Dotée d’un écran OLED de 7 pouces, elle offre des couleurs éclatantes et des contrastes saisissants, améliorant considérablement l’immersion. En plus de son design amélioré, elle propose des fonctionnalités avancées, comme un support ajustable pour le mode sur table, des haut-parleurs audio enrichis et un port LAN intégré pour une connexion stable en mode TV. Que ce soit pour jouer seul ou à plusieurs, cette version offre une polyvalence exceptionnelle pour les joueurs exigeants.

Jusqu'à -80% de remise pour le Black Friday AliExpress

AliExpress frappe fort pour ce Black Friday en proposant des réductions hallucinantes allant jusqu’à -80 % sur une multitude de produits incontournables ! Électronique, maison, mode ou gadgets high-tech, tout y passe. Et ce n’est pas tout : des codes promo exclusifs permettent d’obtenir jusqu’à 80 € de remise supplémentaire sur vos achats :

BFFR003 pour 3€ de remise dès 19€ d'achat

pour 3€ de remise dès 19€ d'achat BFFR006 pour 6€ de remise dès 39€ d'achat

pour 6€ de remise dès 39€ d'achat BFFR012 pour 12€ de remise dès 89€ d'achat

pour 12€ de remise dès 89€ d'achat BFFR020 pour 20€ de remise dès 139€ d'achat

pour 20€ de remise dès 139€ d'achat BFFR030 pour 30€ de remise dès 209€ d'achat

pour 30€ de remise dès 209€ d'achat BFFR060 pour 60€ de remise dès 399€ d'achat

pour 60€ de remise dès 399€ d'achat BFFR080 pour 80€ de remise dès 499€ d'achat

C’est l’occasion rêvée de remplir votre panier avec des articles de qualité à des prix défiant toute concurrence.

Mais attention, ces offres exceptionnelles ne dureront pas, alors dépêchez-vous de profiter de ces deals imbattables avant qu’il ne soit trop tard !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.