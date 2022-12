Bitdefender protège vos données avec -62% de réduction

Alors que la violation de données en France est en hausse de près de 80%, il devient plus que nécessaire de savoir protéger au maximum ses données et sa navigation sur Internet. Pour ce faire, Bitdefender vous propose 3 formules à jusqu’à -62% de réduction ! De 16€ à 31,99€ par an, il y en a pour tous les besoins et tous les budgets. On vous explique ci-dessous comment fonctionne ses solutions et leurs intérêts.

Selon la commission chargée de la protection des données en France, la CNIL, les violations de données ont atteint un chiffre record dans le pays en 2021 avec une hausse de 79% par rapport à l’année 2020. Et si ce sont les entreprises les premières victimes de la plupart de ces violations de données, le consommateur est un dommage collatéral non-négligeable.

En effet, lorsqu’une entreprise comme Socialarks a des problèmes, ce qui fut le cas en 2021, ce sont pas moins de 400Go d’informations qui se retrouvent compromises. Des informations comme les mots de passe de 650 000 profils LinkedIn, 100 000 profils Facebook ou encore 29 000 profils Instagram. Et les réseaux sociaux ne sont pas les seuls impactés par cette tendance inquiétante. En 2021, la RATP a elle aussi été victime d’une attaque de grande envergure qui a résulté en la diffusion de mots de passe hachés obsolètes de dizaines de milliers d’employés (selon les chercheurs de vpnMentors).

Plus récemment, en 2022, on a aussi assisté au vol d’informations personnellement identifiables de plus de 500 000 citoyens français depuis le site de la Caisse nationale de l’Assurance maladie (CNAM). Adresse email, numéros de téléphone ou encore informations bancaires : cette fuite massive n’est ni la première en son genre ni la dernière.

Mais alors comment se protéger contre la diffusion de ses informations personnelles à son niveau ? Il est important aujourd’hui d’être proactif et de sécuriser au maximum ses usages sur la toile. Et pour ce faire, rien de mieux qu’une solution antivirus complète. Seul problème : cela peut parfois coûter très cher. Mais pas de panique, on a trouvé l’offre qui répondra à tous vos besoins !

VPN, Password Manager et Digital Identify Protection : les outils Bitdefender à prix mini

Pendant quelques jours seulement, Bitdefender a décidé de casser ses prix et vous aide à profiter d’une solution complète pour un prix défiant toute concurrence. La première solution antivirus, l’Antivirus Plus, est par exemple disponible pour seulement 16€ à l’année ! Pour ce prix dérisoire, 3 de vos PC Windows peuvent profiter d’une suite de protection standard contre les malwares, les adwares, les ransomwares et les attaques Internet.

Vous cherchez une solution vraiment complète ? Profitez de la solution Bitdefender Total Security pour seulement 31,99€ à l’année, contre 84,99€ habituellement. Pour 5 de vos appareils, elle propose des fonctionnalités haut de gamme comme un contrôle parental, un pare-feu, un outil permettant l’optimisation de l’espace sur votre machine et un système de blocage à distance. Elle est, de plus, compatible avec les appareils sous iOS, les appareils sous Android, les Mac et les PC.

Les solutions proposées par Bitdefender sont efficaces, mais aussi faciles à utiliser et à installer sur vos appareils. Vous profitez d’outils clairs et vous pouvez consulter les rapports, nettoyer vos fichiers ou encore analyser vos applications en seulement quelques clics.

Bitdefender propose également un outil vous permettant de savoir si vous avez déjà été victime d’une violation de vos données : Bitdefender Digital Identify Protection.

Disponible pour seulement 34,99€ la première année, soit 2,92€/mois, cet outil vous permet de découvrir si quelqu’un a déjà eu accès à vos données personnelles. Il recherche également si ces dernières ont été usurpées sur le Dark Web et vous apporte une surveillance 24h/24 avec des alertes en temps réel.

Que faire en cas de violation de données ?

Vous venez d’apprendre que certaines de vos données ont déjà été diffusées ? Pas de panique. Vous avez plusieurs réflexes à adopter dès maintenant. Posez-vous quelques minutes et identifiez précisément les données qui ont été diffusées.

Si vos données bancaires ont été compromises, contactez rapidement votre banque afin de faire bloquer vos cartes et de changer vos informations bancaires. Plus vous vous y prenez vite, moins vous avez de risques de perdre de l’argent.

Pensez également à prévenir vos proches en cas de violation de vos données personnelles. Après le piratage d’un compte mail par exemple, il peut arriver que vos proches reçoivent des emails provenant de votre adresse leur demandant de l’aide ou de l’argent. Il est important qu’ils soient prévenus afin de ne pas se faire avoir à leur tour.

Passez aussi en revue vos mots de passe et assurez-vous qu’ils soient tous uniques. Ce conseil vaut pour après une violation de données, mais aussi pour prévenir cette dernière. Il est fortement déconseillé d’utiliser le même mot de passe pour plusieurs sites Internet. En multipliant les mots de passe différents, vous vous assurez de limiter les conséquences lorsqu’un site que vous utilisez est piraté. Pour vous aider dans cette tâche, vous pouvez par exemple utiliser un Password Manager comme celui que Bitdefender propose.

Précisons finalement que Bitdefender propose 30 jours pour changer d’avis et tester ses services. Si vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez vous rétracter grâce à la garantie “satisfait ou remboursé”, et ce, sans aucun justificatif à fournir. Que demander de plus ?

Cet article est une publication sponsorisée proposée par BitDefender.