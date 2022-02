Bitcoin : un ancien directeur de banque prédit l’effondrement des cryptomonnaies pour mars 2022

L'ancien directeur de la banque centrale de Thaïlande prédit l'effondrement du Bitcoin et du marché des cryptomonnaies. D'après lui, le secteur des devises numériques risque de perdre une importante partie de sa valeur dès mars 2022.

En dépit du rebond de ces derniers jours, de nombreux experts financiers continuent de prédire l'effondrement du marché des cryptomonnaies. C'est notamment le cas d'Anusorn Thammajai, l'ancien directeur de la Banque de Thaïlande, la banque centrale du pays. Cette institution est chargée d'émettre et de gérer la monnaie nationale.

Interrogé par The Nation, un journal thaïlandais, l'ancien dirigeant assure que le marché des cryptomonnaies, dont la valorisation a atteint les 3000 milliards l'an dernier, va s'écrouler d'ici quelques semaines, dans le courant du mois de mars 2022.

L'effondrement des cryptomonnaies serait imminent

“Une bulle de cryptomonnaie se formera à la fin du mois de mars lorsque la liquidité sur le marché financier diminuera en raison des mesures prises par les banques centrales pour réduire progressivement l'assouplissement quantitatif et augmenter les taux d'intérêt”, affirme Anusorn Thammajai, persuadé que les devises numériques vont bientôt perdre beaucoup de valeur.

En miroir de plusieurs experts et observateurs, l'ancien dirigeant de la banque centrale s'attend à ce que la hausse des taux d'intérêt, déjà annoncée par la Réserve Fédérale Américaine, freine l'économie mondiale. En cette période d'incertitude, les investisseurs risquent de retirer une partie de leurs liquidités du marché, et notamment des actifs les plus risqués, comme le Bitcoin et les cryptomonnaies.

Lors de la brève interview, Anusorn Thammajai a accusé le marché des devises numériques de représenter un danger latent pour la stabilité financière des nations. C'est également l'avis de la banque centrale britannique. D'après Jon Cunliffe, le gouverneur adjoint pour la stabilité financière à la Banque d'Angleterre (BoE), le Bitcoin risque de perdre l'entièreté de sa valeur et de tomber à zéro. L'institution a déjà émis cet avertissement à plusieurs reprises au fil des ans.

A contrario, de nombreux experts estiment que la valeur du Bitcoin va continuer à grimper dans les mois à venir, entraînant le reste des altcoins avec lui. Ainsi, Goldman Sachs, célèbre banque d'investissement américaine, estime que le cours du Bitcoin ne tardera pas à atteindre le seuil symbolique des 100 000 dollars. Les plus optimistes assurent que ce seuil sera franchi d'ici la fin de l'année.

Source : The Nation