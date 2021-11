Le marché des cryptomonnaies vient de dépasser les 3 000 milliards de dollars

Le marché des cryptomonnaies enchaîne les records ! Porté par la hausse du Bitcoin, le marché des devises numériques a atteint les 3 000 milliards de dollars de capitalisation. La plupart des altcoins, dont l'Ether, profitent de cette tendance haussière.

Les cryptomonnaies continuent d'attirer les investisseurs. Ce lundi 8 novembre 2021, le marché des devises numériques a dépassé les 3000 milliards de dollars de capitalisation pour la première fois de son histoire. Pour mémoire, le marché des actifs numériques a déjà été évalué à 2,37 milliards de dollars mi-octobre.

Ce record est du à la hausse fulgurante du cours du Bitcoin, la mère des cryptomonnaies. Après des mois à osciller entre les 30 000 et les 50 000 dollars, la monnaie numérique conçue par le mystérieux Satoshi Nakamoto est repartie à la hausse. Malgré les interdictions et les menaces de la Chine, le Bitcoin s'est hissé au dessus du seuil des 60 000 dollars.

Le Bitcoin est le 8e actif le plus valorisé au monde

Actuellement, le cours du Bitcoin frôle les 68 000 dollars. Le BTC s'est ainsi imposé comme le 8e actif le plus valorisé au monde, devant Tesla, Meta (Facebook) et NVIDIA. De nombreux investisseurs influent s'attendent à ce que la doyenne des cryptomonnaies continue de monter en flèche. Plusieurs analystes, dont le célèbre PlanB, estiment que le Bitcoin clôturera le mois de novembre au-dessus de 98 000 dollars. La devise atteindrait ensuite les 135 000 dollars avant janvier.

Sous l'impulsion du Bitcoin, de nombreux altcoins enregistrent une hausse stratosphérique de leur cours. C'est notamment le cas de l'Ether, la seconde crypto la plus valorisé du marché. La monnaie numérique a battu son précédent record en passant au dessus des 4 750 dollars. D'autres altcoins populaires, comme Solana ou Luna, ont atteint un niveau jamais vu ces dernières heures.

Alors que les cryptomonnaies continuent de se faire une place de plus en plus importante dans le monde financier, de nombreux pays ambitionnent d'encadrer légalement le secteur. Inspirés par l'exemple du Salvador, qui a adopté le Bitcoin comme monnaie légale début septembre, plusieurs nations d'Amérique du Sud se tournent vers les cryptomonnaies pour s'émanciper de la domination du dollar américain. C'est le cas de l'Argentine, du Venezuela et, plus récemment, du Brésil. Un député brésilien a d'ailleurs déposé un projet de loi visant à autoriser la rémunération des salaires en crypto-actifs.