Belle promo sur le smartphone Realme 8 chez Cdiscount

Alors qu'on le trouve généralement à 219 €, le smartphone Realme 8 fait l'objet d'une belle réduction du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount. La version 4G embarquant 6 Go de mémoire RAM et 128 Go de mémoire interne est affichée à 179 €. Une réduction de 40 € toujours bonne à prendre.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si votre budget pour l'acquisition d'un smartphone ne dépasse pas les 200 euros, le bon plan Cdiscount qui suit pourrait vous intéresser. Pour une période indéterminée, le Realme 8 est affiché à 179 € au lieu de 219 €, soit une réduction de 40 €. Pour en revenir au smartphone, ce dernier est doté d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et une fréquence d'échantillonnage de 180 Hz.

Le téléphone est aussi équipé d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go non extensible, d'un processeur MediaTek Helio G95, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la technologie Recharge Dart et du système d'exploitation mobile Android associé à une interface utilisateur Realme UI 2.0.

Pour la partie photo, on retrouve un double capteur principal de 64 + 8 MP et un capteur frontal de 16 MP. Pour plus d'informations, nous vous conseillons de jeter un oeil à notre article dédié au test du Realme 8 ou de regarder notre vidéo ci-dessous.