Battlefield 2042 : le mode Hazard Zone se dévoile enfin en vidéo

Les équipes de DICE viennent enfin de dévoiler officiellement le mode Hazard Zone. Troisième et ultime mode de jeu du titre, il invitera plusieurs escouades de quatre joueurs à arpenter les gigantesques maps du titre à la recherche de disques durs contenus dans des satellites écrasés au sol. Ce mode mettra avant tout la tactique en avant.

DICE l'avait promis : il n'y aura pas de Battle Royale sur Battlefield 2042. À la place, les joueurs auront le droit au mystérieux mode Hazard Zone. Jusqu'alors, les développeurs suédois avaient gardé le secret autour de l'ultime mode de jeu de leur prochain titre, mais ça y est, la première bande-annonce officielle du mode Hazard Zone vient tout juste d'arriver sur la toile.

L'occasion d'en apprendre plus sur ce mode de jeu qui mettra la tactique et la coopération au centre de l'expérience. Le principe est simple : plusieurs escouades de quatre soldats (à choisir parmi les différents spécialistes du jeu) sont déployés sur l'une des immenses maps de Battlefield 2042.

Hazard Zone : Quand Battlefield se transforme en FPS tactique

Leur mission ? Repérer les sites du crash des différents satellites qui sont rentrés dans l'atmosphère en début de partie. Il faudra ensuite se rendre sur place pour récupérer de précieux disques durs contenus dans un emplacement du satellite. Une fois en possession de ces données, il faudra se rendre sur l'un des points d'extraction disponibles et attendre l'arrivée de l'hélico pour s'extraire avec la cargaison.

Mais bien entendu, cet objectif est valable pour toutes les autres équipes présentes sur le serveur, et elles n'hésiteront pas à vous descendre pour arriver à leur fin. Lorsqu'un membre de votre escouade est à terre, il sera possible de le réanimer durant une courte période. S'il est achevé par l'ennemi, il faudra alors trouver un bonus sur la map appelé “Appel de renfort”, qui permettra de faire revenir votre coéquipier à la vie.

Chaque extraction couronnée de succès rapportera des points à chaque membre de l'équipe. Points qui pourront ensuite être dépensés dans un marché noir dédié au mode Hazard Zone, dans lequel il sera possible d'acheter divers bonus et accessoires, comme une réanimation instantanée, des kits de soin accélérés, ou encore un holster permettant de changer d'arme plus rapidement.

Ces bonus perdureront tant que vous gagnez des parties, à l'inverse ils disparaîtront à la première défaite. Espérons toutefois que leur efficacité sur le terrain ne sera pas trop prononcée, histoire de ne pas créer un déséquilibre trop important entre les débutants et les joueurs plus expérimentés. Pour rappel, Battlefield 2042 doit arriver sur consoles et PC le 19 novembre 2021. Soit quelques jours après un certain Call of Duty Vanguard, prévu lui le 5 novembre.