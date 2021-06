FIFA 21 : des pirates ont réussi à voler le code source du jeu d’Electronic Arts

Electronics Arts a été victime d'une cyberattaque d'une ampleur inédite. Des pirates sont parvenus à s'emparer du code de source de FIFA 21 et du Frosbite Engine, le moteur graphique utilisé notamment sur la saga des Battlefield, des FIFA ou des Star Wars Battlefront. Les pirates cherchent actuellement un acheteur pour ses données précieuses.

Depuis ces derniers mois, les cyberattaques concernant des éditeurs et des développeurs de jeu vidéo se sont multipliées à un rythme inquiétant. On se souvient par exemple du cas de Watch Dogs Legion d'Ubisoft, du piratage de CD Projekt RED après le lancement catastrophique de Cyberpunk 2077, ou encore plus récemment de la cyberattaque qui a touché Capcom.

Les pirates avaient d'ailleurs réussi à mettre la main sur de nombreuses vidéos de gameplay de Resident Evil Village, publiant même la fin du jeu sur la toile. Un coup dur pour le dernier survival horror de l'éditeur japonais, à quelques semaines de la sortie du titre. Cette fois-ci, c'est au tour d'Electronic Arts d'être victime d'une cyberattaque sans précédent.

780 Go de données volées à EA

Selon l'éditeur américain, les pirates sont parvenus à s'emparer de 780 Go de données diverses, parmi le code source de FIFA 21, la célèbre simulation de foot d'EA, des outils de développement internes, mais aussi le code source du Frosbite Engine. Cela vous dit peut-être quelque chose, puisqu'il s'agit du moteur graphique utilisé sur de nombreux jeux de l'entreprise, comme les FIFA, la saga Battlefield ou encore les Star Wars Battlefront 1 et 2.

D'après les dires d'EA, les pirates font actuellement de la publicité pour ces données volées sur de nombreux forums de piratage clandestins, et ils cherchent activement un acheteur. Les hackers n'hésitent pas d'ailleurs à diffuser quelques extraits de ces données comme preuves de leur méfait. Conscients de la gravité de la situation, EA a tenu à rassurer les joueurs en précisant qu'aucune donnée leur appartenant n'a été compromise durant l'attaque :

“Nous enquêtons sur un incident récent d'intrusion dans notre réseau où une quantité limitée de code source du jeu et d'outils connexes a été volée. Aucune donnée de joueur n'a été consultée et nous n'avons aucune raison de penser qu'il existe un risque pour la vie privée des joueurs. À la suite de cet incident, nous avons procédé à des améliorations de la sécurité et nous ne prévoyons pas d'impact sur nos jeux ou notre activité. Nous travaillons activement avec les forces de l'ordre et d'autres experts dans le cadre de cette enquête criminelle en cours”, a précisé EA dans un communiqué officiel.

Pour rappel, cette cyberattaque survient alors qu'EA et DICE viennent tout juste de dévoiler le premier trailer de Battlefield 2042, le prochain opus de la saga concurrente de Call of Duty.

Source : Neowin