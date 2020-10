La balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est à 26,90 €

Amazon et Cdiscount proposent en ce moment une promotion sur la balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2. Alors qu'elle est généralement vendue au prix de 34,99 €, il est possible de l'avoir moins chère, à 26,90 € grâce à une réduction de 23%.

Ce bon plan proposé par les enseignes en ligne Amazon et Cdiscount permet de se procurer la balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 sous la barre des 30 €, à très exactement 26,90 €. Cette balance connectée vous permet d'avoir pas moins de 10 informations précises sur la composition de votre corps telles que : la masse graisseuse, la masse osseuse, la masse musculaire et bien sûr le poids en kilogrammes.

Connectée, vous pouvez avoir un relevé détaillée de ces mesures en téléchargent gratuitement l'application Mi Fit sur votre smartphone ou tablette. La synchronisation entre la balance et votre smartphone / tablette se fait quasi instantanément et vous aurez ainsi la possibilité de consulter l'évolution de votre progression sous forme de graphiques.

La connexion via votre smartphone ou tablette se fait via le Bluetooth 4.0 et vous pouvez créer jusqu’à 16 profils différents, rendant idéal cet accessoire connecté pour toutes les familles. Enfin, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 fonctionne avec 3 piles AAA standards, non incluses.

